وزير الأوقاف يوجه بزيادة الدفعة الأولى من القرض الحسن إلى ٢٠ مليون جنيه

وجه الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بزيادة قيمة الدفعة الأولى من القرض الحسن للعام المالي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧م إلى ٢٠ مليون جنيه، استجابةً للزيادة في أعداد الراغبين في الاستفادة من القرض الحسن الذي تقدمه الإدارة العامة للبر، بالتزامن مع بدايات العام الدراسي الجديد، ومساهمةً من وزارة الأوقاف في تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين، وتحسين مستوى جودة الحياة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإحياء الدور الاجتماعي للإدارة العامة للبر.

زيادة الدفعة الأولى من القرض الحسن إلى ٢٠ مليون جنيه

وتستهدف الدفعة الأولى من القرض الحسن استفادة ١٠٥٦ مستفيدًا، بإجمالي مبلغ قدره ٢٠,٠٠٠,٦٨٢ جنيهًا، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها ذوو الهمم، حيث يتم صرف قروض حسنة بقيمة ١,٧٠٠,٠٠٠ جنيه لعدد ٨٥ مستفيدًا من ذوي الهمم، ممن يحملون بطاقات الخدمات المتكاملة، سواء للموظف نفسه أو للزوجة أو الزوج أو أحد الأبناء أو أحد الأبوين.

كما تشمل الأولويات حالات الزواج الحديثة، في إطار تخفيف أعباء المعيشة، حيث يتم صرف ١,٢٤٠,٠٠٠ جنيه قروضًا حسنة دون أي مصروفات إدارية أو فوائد بنكية، لعدد ٦٢ مستفيدًا، سواء للطالب نفسه أو لأحد أبنائه.

وتحظى المحافظات الحدودية بأولوية في الاستفادة من القرض الحسن، حيث يتم صرف ١,٦٠٠,٠٠٠ جنيه لعدد ٨٠ مستفيدًا من أبناء هذه المحافظات، من بينهم ٩ مستفيدين من ذوي الهمم، و٢٠ حالة زواج، سواء للموظف نفسه أو لأحد أبنائه.

وفي إطار المساهمة في تخفيف الأعباء المرتبطة بالعملية التعليمية مع بدايات العام الدراسي الجديد، يتم صرف ١,٤٣٠,٠٠٠ جنيه قروضًا حسنة دون أي مصروفات إدارية أو فوائد بنكية، لعدد ٦٧ سيدة، من بينهن أرامل يعُلن أبناءً في مراحل التعليم المختلفة، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، مثل إثبات قيد الطالب أو كارنيه الجامعة.

كما تشمل الدفعة العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها من الأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم صرف ١,٠٣٠,٠٠٠ جنيه قروضًا حسنة دون أي مصروفات إدارية أو فوائد بنكية، لعدد ١٠٣ من العاملين ممن يتبقى لهم عام واحد في الخدمة قبل بلوغ سن المعاش.

وفي مجال الرعاية الصحية، جارٍ صرف ١,٥٨٠,٠٠٠ جنيه قروضًا حسنة دون أي مصروفات إدارية أو فوائد بنكية، لعدد ٧٩ مستفيدًا من أصحاب الأمراض المستعصية، سواء للموظف نفسه أو للزوجة أو الزوج أو أحد الأبناء أو أحد الأبوين، وذلك بعد تقديم تقرير طبي موضحًا الحالة الصحية لطالب القرض الحسن أو ذويه. كما جارٍ صرف ٦٠,٠٠٠ جنيه قروضًا حسنة دون أي مصروفات إدارية أو فوائد بنكية، للمساهمة في إجراء ٣ عمليات جراحية، من بينها عملية قلب مفتوح.

ويأتي ذلك في إطار إحياء الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف من خلال الإدارة العامة للبر، وتقديم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، حيث يتم صرف القرض الحسن على دفعات متتالية قد تصل إلى ١٠ دفعات على مدار العام المالي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧م.

وتُصرف هذه المبالغ تحت الإشراف والتوجيه والتنفيذ المباشر من الإدارة العامة للبر بوزارة الأوقاف، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، ويعكس منظومة متكاملة تجمع بين ترسيخ قيمة العمل وتقديم الدعم الاجتماعي، بما يعزز قيم التكافل والاستقرار وخدمة المجتمع.