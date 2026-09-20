سقوط وإصابة دياب خلال تصوير مشهد بالموتوسيكل.. تفاصيل حالته

تعرض الفنان دياب لإصابة مفاجئة أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد «محمود الطيار»، وذلك خلال الساعات الماضية، بعدما كان يستعد لتصوير مشهد يتطلب قيادته دراجة نارية «موتوسيكل» ضمن أحداث العمل.

وخلال تنفيذ المشهد وأثناء قيادة دياب للموتوسيكل، تعرض لإصابة أدت إلى إصابته بعدد من الكدمات، بالإضافة إلى جزع في الركبة، إلا أن التفاصيل الأولية تشير إلى أن الإصابة جاءت خلال التصوير ولم يتم الإعلان عن تعرضه لإصابات أكثر خطورة.

إصابة دياب خلال تصوير أحد المشاهد

وكان فريق عمل مسلسل «محمود الطيار» يواصل تصوير المشاهد الخاصة بالعمل، قبل أن يتعرض دياب للإصابة أثناء تنفيذ المشهد الذي يظهر خلاله وهو يقود دراجة نارية.

وبحسب التفاصيل المتداولة، أصيب دياب ببعض الكدمات وجزع في الركبة، فيما تم التعامل مع الأمر بعد وقوع الإصابة، وسط متابعة لحالته الصحية.

وتأتي الإصابة بالتزامن مع استمرار التحضيرات والتصوير الخاص بمسلسل «محمود الطيار»، الذي يخوض من خلاله دياب تجربة درامية جديدة خلال الفترة المقبلة.

دياب يواصل تصوير «محمود الطيار»

ويشارك دياب في بطولة مسلسل «محمود الطيار»، ويواصل فريق العمل خلال الفترة الحالية تصوير عدد من المشاهد استعدادا للانتهاء من مراحل التصوير تمهيدا لعرض المسلسل.

وتتطلب بعض مشاهد العمل تنفيذ عدد من المواقف والحركة، وهو ما يجعل تصوير بعض المشاهد أكثر صعوبة، خاصة المشاهد التي تعتمد على قيادة السيارات أو الدراجات النارية وتنفيذ الحركة أمام الكاميرا.

آخر تطورات الحالة الصحية لدياب

وتقتصر المعلومات المتاحة حتى الآن على تعرض دياب لبعض الكدمات، إلى جانب جزع في الركبة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فترة الراحة التي قد يحتاج إليها أو مدى تأثير الإصابة على جدول تصوير المسلسل.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة إمكانية استكمال دياب لمشاهد العمل وفقا لحالته الصحية وتوجيهات الفريق الطبي، خاصة أن الإصابة جاءت أثناء تصوير أحد المشاهد وليس خارج إطار العمل.

ويترقب جمهور دياب تفاصيل أحدث أعماله الدرامية، خاصة مع استمرار تصوير «محمود الطيار» خلال الفترة الحالية، وسط اهتمام بما سيقدمه الفنان ضمن أحداث المسلسل.

ومن المقرر الكشف عن المزيد من تفاصيل مسلسل «محمود الطيار»، بما في ذلك موعد العرض وباقي أبطال العمل، خلال الفترة المقبلة.