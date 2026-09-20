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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات عائلية 2027 جديدة في مصر.. مواصفات وأسعار وصور

سيارات عائلية 2027 بالسوق المحلي
سيارات عائلية 2027 بالسوق المحلي
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ميتسوبيشي اكسباندر ، وبيجو 5008، وكيا سبورتاج، وميتسوبيشي ديستينيتور، ونيسان ماجنايت .

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2027

تحصل سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 104 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 440 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 525 ألف جنيه .

بيجو 5008 موديل 2027

تنتج سيارة بيجو 5008 موديل 2027 قوة تصل إلي 180 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بيجو 5008 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بيجو 5008 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 274 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 574 ألف جنيه .

كيا سبورتاج موديل 2027

تستمد سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا سبورتاج موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 925 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 400 ألف جنيه .

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

عزم دوران سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها قوة 161 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها سرعة قصوي 180 كم/ساعة .

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 850 ألف جنيه .

نيسان ماجنايت موديل 2027

خزان وقود سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 يصل إلي 36 لتر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان ماجنايت موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 788 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 848 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 868 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 888 ألف جنيه .

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