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نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية خلال أسبوع .. انفوجراف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية خلال أسبوع .. انفوجراف

حملة الكشف عن المخدرات
حملة الكشف عن المخدرات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، انفوجراف عن نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية خلال أول أسبوع من العام الدراسي الجديد 2026 / 2027، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمرور، والإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.

وتم الكشف على 519  سائقًا في العديد من المحافظات، وتبين إيجابية عينات 3 سائقين يتعاطون المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة تتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، إلى جانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصله من العمل حال ثبوت عمله بالمدرسة.

استمرار حملات الكشف عن المخدرات 

على جانب آخر، تستمر حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طوال فترة الدراسة، فضلًا عن التوسع في تنفيذ الحملات لتشمل مختلف المحافظات، وذلك لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات للسائقين داخل مقار المدارس ،ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة تتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حال ثبوت عمله بالمدرسة يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصله من العمل.

حملات مفاجئة

ويهيب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالأسر وأولياء الأمور الاتصال بالخط الساخن للصندوق "16023" حال اشتباههم في تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة، وسيتم توجيه حملات مفاجئة وفورية وبشكل سري للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وجدير بالذكر أن من أبرز العلامات التي قد تشير إلى تعاطي السائق للمواد المخدرة: احمرار العين، ووجود هالات سوداء تحت العين، وعدم الاهتمام بالمظهر، والحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه، وكذلك عدم الاتزان، والقيادة بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وعدم تقدير المسافات.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان انفوجراف حملات الكشف المبكر تعاطي المواد المخدرة

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