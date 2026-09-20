قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة ربيع: قناة السويس أثبتت كفاءتها في تأمين سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الدولية والإقليمية
الأعلى للإعلام: إيقاف برنامج البلدوزر على قناة الشمس
عالية المهدي: اللي بيشتري فيلا بـ400 مليون فلوسه جت منين؟
لا سفر دون عقد موثق.. روشتة برلمانية لضبط سوق إلحاق العمالة بالخارج
الدعم النقدي في 2027.. شعبة المخابز تكشف أسعار الخبز السياحي والفينو
طائرة مفخخة كادت تفجر كارثة في ألمانيا.. تحقيقات تكشف خيوط عملية مرتبطة بروسيا والكرملين ينفي
إحالة الخفير المتهم بإنهاء حياة مدير مدرسة في المعادي للجنايات
دخان كثيف يغطي موسكو.. زيلينسكي: استهدفنا منشآت نفطية بمليارات الدولارات
بسبب حمولة زائدة.. القبض على سائق سيارة نقل بالقليوبية
واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
شوبير: الزمالك رفض بيع زيزو خوفًا من الجماهير.. وقرر عدم تكرار الخطأ مع بيزيرا
الضفة تشتعل.. الاحتلال يقتحم المغير لليوم الثاني ويعتقل أكثر من 40 فلسطينياً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة يترأس وفد الكوادر النسائية بمؤتمر مرور 105 أعوام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني

القومي للمرأة يترأس وفد الكوادر النسائية من الدول العربية في المؤتمر الذي عُقد بمناسبة مرور 105 أعوام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني
القومي للمرأة يترأس وفد الكوادر النسائية من الدول العربية في المؤتمر الذي عُقد بمناسبة مرور 105 أعوام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني
أمل مجدى

شارك وفد من المجلس القومي للمرأة ضمن وفد الكوادر النسائية من الدول العربية إلى جمهورية الصين الشعبية، والذي نظمه اتحاد النساء لعموم الصين، تحت عنوان «تعزيز التعاون النسائي وبناء مستقبل جميل معًا»، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 16 سبتمبر 2026.

ضم وفد المجلس كلًا من الدكتورة رشا مهدي، عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية، وعبير أبو العلا، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والدراسات، وهبة عيد، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، ونسرين عبد الغني، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وفي إطار فعاليات الزيارة، ترأست الدكتورة رشا مهدي وفد الكوادر النسائية من الدول العربية، خلال المؤتمر الذي عُقد بمناسبة مرور 105 أعوام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وألقت كلمة أعربت خلالها عن سعادتها وفخرها بالحديث باسم وفد الكوادر النسائية العربية، مؤكدة أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل والتفاهم بين الشعوب العربية والصينية، وترسيخ جسور الصداقة والتعاون المشترك.

واستعرضت الدكتورة رشا مهدي التطور الذى شهده ملف تمكين المرأة المصرية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى جميع المجالات.

وأشارت إلى أن عام 2026 يشهد مرور 70 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، مؤكدة أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا متميزًا للصداقة والتعاون بين الصين والدول العربية، بما تستند إليه من تاريخ طويل من الثقة المتبادلة والتضامن والتعاون في مختلف المجالات.

وأوضحت أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، وهو ما أسهم في فتح فصل جديد في تاريخ العلاقات الصينية العربية، مشيرة إلى ما شهدته العلاقات المصرية الصينية من تطور مستمر خلال العقود الماضية، وما أثمر عنه التعاون بين البلدين من آفاق واسعة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية.

وأكدت أن تعزيز العلاقات بين الدول لا يقوم فقط على الاتفاقات الرسمية، وإنما يستند كذلك إلى بناء جسور التواصل بين الشعوب، من خلال التبادل الإنساني والثقافي والحضاري، بما يعزز التفاهم المتبادل ويدعم استدامة العلاقات والشراكات.

كما اعربت عن التطلع إلى مواصلة تطوير التعاون بين الجانبين، لا سيما في المجالات المرتبطة بتمكين المرأة، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وتدريب الشباب، والتنمية والابتكار.

وشهدت الزيارة كذلك مشاركة وفد المجلس القومي للمرأة في عدد من الفعاليات والأنشطة، من بينها محاضرة حول «الصين: دولة وحزب ونساء»، والتي تناولت عددًا من التجارب والخبرات المتعلقة بدور المرأة في المجتمع، إلى جانب المشاركة في جلسة الحوار للتواصل النسائي الصيني العربي، التي عُقدت بمقر اتحاد النساء لعموم الصين، وشهدت تبادل الرؤى والخبرات حول قضايا المرأة وسبل تعزيز التعاون النسائي بين الجانبين.

هذا وقد أشاد الاتحاد النسائي لعموم الصين بجهود المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وما يقوم به من دور فاعل في دعم وتمكين المرأة المصرية وتعزيز أطر التعاون والتواصل بين المؤسسات النسائية المصرية والصينية.

وفي لفتة تعكس تقدير الجانب الصيني لجهود المجلس ودوره البارز في تعزيز أطر التعاون المشترك، حرص الاتحاد النسائي لعموم الصين على إبراز مشاركة المستشارة أمل عمار في أعمال القمة العالمية للمرأة العام الماضي؛ حيث وُضعت صورتها في متحف المرأة بالصين، تتويجاً لزيارتها التي شهدت إهداء المتحف مجموعة متميزة من المنتجات المصنوعة بأيدي المرأة المصرية.

وتأتي مشاركة المجلس القومي للمرأة في هذه الزيارة في إطار حرصه على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في قضايا المرأة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والمنظمات المعنية بتمكين المرأة، بما يدعم جهود الدولة المصرية في ترسيخ مكتسبات المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المرأة المرأة المصرية حقوق المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

إيران وأمريكا

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء 2026 .. آخر موعد وشروط وحالات حظر التصالح

صرحت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، بدفن جثماني زوجين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق وادي فيران بمحافظة جنوب سيناء

جهات التحقيق تكشف أسباب حادث وادي فيران وتصرّح بدفن جثـ.ماني زوجين وإخلاء سبيل قائد الميكروباص.. صور

ترشيحاتنا

حسام الزناتي

اليوم.. الزمالك يحسم تعيين حسام الزناتي مديرًا رياضيًا خلفًا لجون إدوارد

منتخب مصر للطائرة

اليوم ..منتخب رجال الطائرة يواجه أفريقيا الوسطى في دور الـ16 من بطولة الأمم الأفريقية بتونس

شوبير

شوبير: أموال صفقة بيزيرا مخصصة بالكامل لسداد مستحقات لاعبي الزمالك

بالصور

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

قبل ما تشرب قهوتك.. جرب إضافة ملعقة كاكاو خام واكتشف الفوائد

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

بقوام ممشوق.. داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد