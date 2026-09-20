قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة ربيع: قناة السويس أثبتت كفاءتها في تأمين سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الدولية والإقليمية
الأعلى للإعلام: إيقاف برنامج البلدوزر على قناة الشمس
عالية المهدي: اللي بيشتري فيلا بـ400 مليون فلوسه جت منين؟
لا سفر دون عقد موثق.. روشتة برلمانية لضبط سوق إلحاق العمالة بالخارج
الدعم النقدي في 2027.. شعبة المخابز تكشف أسعار الخبز السياحي والفينو
طائرة مفخخة كادت تفجر كارثة في ألمانيا.. تحقيقات تكشف خيوط عملية مرتبطة بروسيا والكرملين ينفي
إحالة الخفير المتهم بإنهاء حياة مدير مدرسة في المعادي للجنايات
دخان كثيف يغطي موسكو.. زيلينسكي: استهدفنا منشآت نفطية بمليارات الدولارات
بسبب حمولة زائدة.. القبض على سائق سيارة نقل بالقليوبية
واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
شوبير: الزمالك رفض بيع زيزو خوفًا من الجماهير.. وقرر عدم تكرار الخطأ مع بيزيرا
الضفة تشتعل.. الاحتلال يقتحم المغير لليوم الثاني ويعتقل أكثر من 40 فلسطينياً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم البرّانية للمخرجة أشجان الهمص يشارك بمهرجان شيكاغو السينمائي الدولي

الفيلم المصري البرّانية
الفيلم المصري البرّانية
سعيد فراج

عقب عرضه العالمي الأول في الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، يستعد الفيلم المصري البرّانية - وهو أول عمل روائي طويل للمخرجة الهولندية-المصرية  أشجان الهمص لإقامة عرضه الأول في أمريكا الشمالية ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي المرتقب (14 - 25 أكتوبر)، حيث ينافس في مسابقة "المخرجين الجدد" المرموقة.

يمثل هذا الاختيار انطلاقة هامة للفيلم في أمريكا الشمالية، إذ يقدم رؤية إخراجية متفردة للحياة المصرية المعاصرة، مستبدلاً الميلودراما التقليدية بمعالجة بصرية لافتة تتسم بالرزانة والهدوء في استكشاف قضايا الاستقلالية الفردية والتقاليد الريفية. تتمحور قصة الفيلم حول أمل التي تعيش مع عائلتها في قرية البرانية وتتزعزع حياتها أثناء حملها حين يُعرض عليهم بيع أرضهم. وبينما تتسلل الشكوك إلى أفراد الأسرة، تجد أمل نفسها ممزقة بين حياتها التي اعتادتها وإغراء حياة المدينة التي تبدو أقرب مما تتخيل.

المخرجة أشجان الهمص

بالنسبة للمخرجة أشجان الهمص، يُعد فيلم "البرانية" مشروعًا شخصيًا للغاية ومتجذر في عمق تراثها الخاص؛ فقد استلهمت فكرته من خلال عودتها إلى قرية عائلتها في محافظة المنوفية بمصر، حيث تأثرت بشدة بمشاعر الدفء المجتمعي والتواصل بين الأجيال التي لمستها بين نساء عائلتها.

وسعياً للحفاظ على هذه الأصالة المستمدة من الواقع، اختارت الهمص أفرادًا حقيقيين من عائلتها المصرية للمشاركة في التمثيل إلى جانب بطلة الفيلم ريم عامر، وعملت على صياغة السيناريو "عبر شهور من التدريبات" ليصبح استكشافاً واقعياً للغاية للحياة في البلدات الصغيرة، وتضاؤل الفرص، والضغوط الهيكلية. وفي حين يضفي طاقم التمثيل غير المحترف طابعاً وثائقياً على العمل، تشكل "ريم عامر" بصفتها الممثلة المحترفة الوحيدة ركيزة السرد، حيث تنجح في الربط بين الواقعية والعمق الدرامي للقصة.

وخلف الكاميرا، جمعت الهمص فريقًا إبداعيًا متميزًا لبناء العالم الحسي الفريد للفيلم؛ حيث تولى مدير التصوير دووي هينينك NSC، رسم المشهد البصري، مستخدماً أسلوباً مدروساً في حركة الكاميرا لالتقاط كل من العزلة الشاسعة للريف المصري والشعور الخانق بضيق المساحة داخل المنازل، كما صمم مهندس الصوت تاكو درايفهاوت مشهدًا صوتيًا غنيًا بالتفاصيل والأجواء التي تبرز التوترات الهادئة للبيئة الريفية، بينما عمل المونتير ديتر ديبينديل على الموازنة بين الرزانة السردية والزخم النفسي للأحداث. كما أشرف على الموسيقى لورا بيل.

يُعد فيلم "البرانية" إنتاج مشترك يجمع بين هولندا ومصر وبلجيكا، بقيادة فرانك هوفه من  "BALDR Film" (هولندا)، وبالتعاون مع المنتجين المشاركين قسمت السيد من شركة "Seera Films" (مصر) ويوريديس غيسيل من شركة "CZAR Film" (بلجيكا). ومن خلال "BALDR Film"، نجح هوف في تقديم قائمة متميزة من الأعمال التي حققت نجاحًا لافتًا في المهرجانات الدولية، بما في ذلك فيلم "All We Imagine as Light" للمخرجة بايال كاباديا (الحائز على الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي لعام 2024)، والفيلم الوثائقي "Soundtrack to a Coup d’État" للمخرج يوهان غريمونبريز (المرشح لجائزة الأوسكار لعام 2024)، وفيلم "Alpha" للمخرج يان-ويليم فان إيفيك (2024)، وفيلم "Paikar" للمخرج داوود هلمندي (2025)، وفيلم "The Garden of Earthly Delights" للمخرج مورغان نيب (2025).

قام بتأليف الفيلم كلا من أشجان الهمص ورولوف-يان مينيبور، وجرى تطويره وإنتاجه بدعم من: صندوق الأفلام الهولندي (Netherlands Film Fund)، ومؤسسة "CoBO"، ونظام الحوافز الضريبية البلجيكي (Belgian Tax Shelter)، وشركة "BNP Paribas Fortis Film Finance"، وبرنامج "Creative Europe MEDIA" التابع للاتحاد الأوروبي، وصندوق البحر الأحمر، وهيئة البث "KRO-NCRV". تتولى MAD World مبيعات الفيلم العالمية.

مهرجان البندقية السينمائي الدولي مهرجان البندقية أشجان الهمص مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي المخرجة أشجان الهمص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء 2026 .. آخر موعد وشروط وحالات حظر التصالح

صرحت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، بدفن جثماني زوجين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق وادي فيران بمحافظة جنوب سيناء

جهات التحقيق تكشف أسباب حادث وادي فيران وتصرّح بدفن جثـ.ماني زوجين وإخلاء سبيل قائد الميكروباص.. صور

الاهلي

الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري

ترشيحاتنا

هيونداي فينيو موديل 2027

هيونداي فينيو 2027 تُباع بهذه المواصفات.. تعرّف على سعرها

اكس بنج جي 7 موديل 2027

مواصفات إكس بنج جي 7 موديل 2027 ريف

iPhone 18 Pro

تحذير لمستخدمي iPhone 18 Pro.. قبل شراء واقي شاشة انتبه لهذا الأمر

بالصور

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

قبل ما تشرب قهوتك.. جرب إضافة ملعقة كاكاو خام واكتشف الفوائد

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

بقوام ممشوق.. داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد