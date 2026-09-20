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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيفاء وهبي تشعل الساحل الشمالي بحفل كامل العدد.. صور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
محمد سعيد

أشعلت النجمة هيفاء وهبي حفل جديد بالساحل الشمالي رفعت خلاله شعار كامل العدد   في ليلة تحوّلت منذ لحظة صعودها إلى المسرح إلى مساحة من الحماس والغناء والتفاعل المتواصل من الجمهور  ليضاف لسلسلة حفلاتها الجماهيرية الناجحة مؤخراً.

وقدمت الديفا هيفاء وهبي خلال الحفل عدد كبير من الأغنيات المٌفضلة لدي الجمهور ، الي جانب أغاني ألبومها الجديد ميجا هيفا من بينهم "نوغا" و"شو المطلوب" و"بدنا نروق" ، والذين حققوا نجاح كبير منذ طرحهم الايام الماضية وتصدروا الأعلي استماعا علي المنصات الموسيقية المتنوعة. 

وتواصل هيفاء وهبي في الأيام المقبلة طرح باقي اغاني ألبومها ميجا هيفاء والذي تنوعت خلاله في الألوان الموسيقية وتعاونت خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.

أحدث أغاني هيفاء وهبي 

طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، كليبها الجديد الذي يحمل اسم «نوغا» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

كليب «نوغا» لـ هيفاء وهبي، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي كولبكس، والكليب من إخراج جو بو عيد. 

في مايو الماضي، طرحت النجمة هيفاء وهبي أغنيتها الجديدة "شو المطلوب" عبر قناتها الرسميّة على موقع يوتيوب وعلى جميع المنصات الموسيقيّة الرقميّة بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، بعد حالة كبيرة من التشويق والحماس عاشها جمهورها خلال الأيام الماضية، خاصة مع الحملة الدعائية المختلفة التي سبقت طرح الأغنية وتصدرت من خلالها مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت الأغنية تفاعلًا واسعًا فور طرحها، حيث تداول الجمهور مقاطع منها بشكل كبير عبر مختلف المنصات، وسط إشادات بالأجواء الموسيقية والإيقاع العصري الذي ظهرت به هيفاء وهبي في العمل الجديد، لتصبح واحدة من أبرز الأغاني المتداولة مع أجواء العيد.

كما طرحت هيفاء وهبي الأغنية على طريقة الفيديو كليب، والذي حمل رؤية بصرية مختلفة أخرجها المخرج جو بو عيد، في تعاون جديد جمع بينهما، حيث تم تصوير الكليب في لبنان وسط أجواء مميزة وإيقاعات عصرية.

أغنية "شو المطلوب" من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع موسيقي وميكس وماسترينغ جمال ياسين، وتحمل طابعًا مختلفًا، خاصة مع الإيقاع السريع والأجواء التي تناسب موسم الصيف والعيد.

هيفاء وهبي أغاني هيفاء وهبي الساحل الشمالي الفنانة هيفاء وهبي

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