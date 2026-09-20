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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ورش فنية وعروض مسرحية وسينمائية وندوات دولية في ملتقى «أولادنا»

ملتقى أولادنا
ملتقى أولادنا
محمد سعيد

تواصلت  فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال برنامج متنوع جمع بين الورش الفنية والعروض المسرحية والسينمائية والندوات والعروض الفلكلورية، بمشاركة فرق وفنانين من مصر وعدد من الدول.

ملتقى أولادنا 

وشهدت قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية إقامة مجموعة من الورش الفنية المتنوعة، التي شهدت تفاعلًا واضحًا من الأطفال المشاركين، وسط أجواء من البهجة والحماس، حيث حرص المدربون والفنانون على تشجيعهم على المشاركة والتعبير عن أفكارهم ومواهبهم من خلال الأنشطة الفنية المختلفة.

وتضمنت الورش ورشة للفخار قدمتها Olga Aleksandrovna من روسيا، وورشة للحكي بالعرائس قدمتها الفنانة نيرفانا حسيب من مجلة «علاء الدين»، إلى جانب ورشة للحكي التفاعلي بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، وفعالية «الحياة على النيل» بمشاركة من السودان، بالإضافة إلى ورشة «النحت المجسم» للفنانة داليا خليفة، وورشة «فراشة وبصمة» للفنانة منى أحمد.

وعلى المسرح الصغير بدار الأوبرا، أقيمت ندوتان ضمن برنامج اليوم، الأولى بعنوان «ندوة عن الاحتياجات الخاصة» بمشاركة مريم الروبي، والثانية «ندوة المكرمين»، إلى جانب عروض مسرحية، من بينها العرض الأردني «الهدية»، ومسرحية «أجد هوز» لجمعية كاريتاس – مصر.

كما امتد البرنامج إلى الجانب السينمائي، حيث شهدت ساحة الهناجر عرض مجموعة من أفلام الجامعات، من بينها الفيلم الفرنسي «Je, d’un accident ou d’amour» ومدته 15 دقيقة و33 ثانية، والفيلم الزامبي «Nina’s Closure» ومدته 25 دقيقة و20 ثانية، إلى جانب الفيلم المصري «Esso» ومدته 5 دقائق.

وشهد ميدان الألفي عروضًا فنية وفلكلورية بمشاركة فرق من بلغاريا وسريلانكا واليونان وتنزانيا وسلطنة عُمان، فيما استضافت ساحة الهناجر عروضًا أخرى شاركت فيها فرق ومؤسسات فنية من مصر وعدد من الدول، من بينها السودان والصين ومقدونيا الشمالية.

وعكست فعاليات اليوم الثالث حرص ملتقى «أولادنا» على تقديم برنامج متنوع يجمع بين الفنون المختلفة، ويمنح الأطفال والشباب من ذوي القدرات الخاصة مساحة للمشاركة والتعبير عن مواهبهم، إلى جانب إتاحة فرصة للتعرف على تجارب وثقافات فنية متنوعة من خلال المشاركات الدولية.

وتتواصل فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» حتى 24 سبتمبر الجاري، من خلال مجموعة من الأنشطة والعروض والورش الفنية والثقافية التي تقام في عدد من مواقع دار الأوبرا المصرية.

ملتقى أولادنا ذوي القدرات الخاصة فنون ذوي القدرات الخاصة

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