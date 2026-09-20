بمرتب 20 ألف جنيه | وظائف جديدة بالقطاع الخاص فى القليوبية,, اعرف الشروط وطريقة التقديم

تبحث أعداد كبيرة من الشباب عن فرص عمل جديدة برواتب مناسبة، خاصة مع إعلان عدد من الشركات عن وظائف شاغرة بمختلف التخصصات والمؤهلات.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العمل عن توافر 101 فرصة عمل بإحدى الشركات العاملة في مجال المكسرات والحبوب، وذلك بمقر الشركة في منطقة العبور بمحافظة القليوبية، ضمن نشرة الوظائف التي أصدرتها الوزارة خلال شهر سبتمبر 2026.

وظائف شاغرة بالقليوبية

وتتنوع فرص العمل المعلنة بين الوظائف الإدارية والإشرافية والفنية والخدمية، مع اختلاف الرواتب المطلوبة وسنوات الخبرة والمؤهلات الدراسية وفقًا لطبيعة كل وظيفة.

وجاءت الوظائف المطلوبة وفقًا لما أعلنته وزارة العمل على النحو التالي:

مدير فرع: 10 وظائف، براتب يتراوح بين 15 ألفًا و20 ألف جنيه، مع خبرة 5 سنوات.

مدير باريستا: 3 وظائف، براتب يتراوح بين 15 ألفًا و20 ألف جنيه، مع خبرة 4 سنوات.

مساعد مدير فرع: 10 وظائف، براتب يتراوح بين 12 ألفًا و500 جنيه و15 ألف جنيه، مع خبرة 3 سنوات.

مشرف فرع: 10 وظائف للذكور والإناث، براتب يتراوح بين 10 آلاف و13 ألف جنيه.

مشرف باريستا: 7 وظائف للذكور والإناث، براتب يتراوح بين 10 آلاف و13 ألف جنيه.

مشرف ديليفري: 3 وظائف، براتب يتراوح بين 10 آلاف و13 ألف جنيه.

عضو فريق: 30 وظيفة للذكور والإناث، براتب يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف جنيه.

ديليفري: 15 وظيفة للذكور والإناث، براتب يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف جنيه.

باريستا: 15 وظيفة للذكور والإناث، براتب يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف جنيه، مع خبرة سنة واحدة.

عامل نظافة: 5 وظائف للذكور والإناث، براتب يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف جنيه.

سائق: 3 وظائف، براتب يتراوح بين 9 آلاف و11 ألف جنيه، ويشترط الحصول على رخصة قيادة من الفئة الثالثة.

شروط التقديم على وظائف شاغرة بالقليوبية

وأوضحت وزارة العمل أن وظائف مدير فرع، ومساعد مدير فرع، ومشرف فرع، ومشرف باريستا، وعضو فريق تتطلب الحصول على مؤهل متوسط أو عالٍ، مع توافر خبرة لمدة عامين.

وبالنسبة لوظيفتي مشرف ديليفري وديليفري، فيمكن التقديم من مختلف المؤهلات، دون اشتراط سنوات خبرة، بينما تتطلب وظيفة مدير باريستا الحصول على مؤهل متوسط أو عالٍ.

طريقة التقديم على الوظائف

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المعلنة إلى التواصل على رقم الهاتف 01090659810، أو التوجه مباشرة إلى مقر الشركة في منطقة العبور بمحافظة القليوبية، للتعرف على إجراءات وشروط التقديم.