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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تشييع جثمان طالب لقي مصرعه غرقا بعد 14 يومًا من البحث عنه بالقليوبية

المتوفى
المتوفى
إبراهيم الهواري

شيع أهالي منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية  جثمان الطالب «نبيل. ع» البالغ من العمر 13 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وذلك عقب العثور على جثمانه بعد نحو 14 يومًا من عمليات البحث المتواصلة، إثر غرقه في مياه نهر النيل بمنطقة معدية دمنهور بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.


وكانت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من العثور على جثمان الطالب بمنطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، حيث جرى انتشاله ونقله إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، قبل إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

تفاصيل الواقعة 


وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا يفيد بغرق طالب في مياه نهر النيل بمنطقة معدية دمنهور، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وبدأت أعمال البحث عن الطالب.
وكشفت التحريات أن الطالب خرج من منزله متوجهًا للقاء عدد من أصدقائه بالمنطقة، وخلال وجوده برفقتهم نشبت بينهم وصلة مزاح، وطلب أحدهم من الطالب النزول إلى مياه النيل والسباحة، إلا أنه أوضح أنه لا يجيد السباحة، قبل أن ينزل إلى المياه ويلقى مصرعه غرقًا.
وعلى مدار نحو 14 يومًا، واصلت قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن جثمان الطالب، حتى تمكنت من العثور عليه بمنطقة باسوس، ليتم انتشاله ونقله إلى المستشفى.
وشُيّع جثمان الطالب وسط حالة من الحزن بين أسرته وأهالي المنطقة.

القليوبية شبرا الخيمة نهر النيل غريق باسوس

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