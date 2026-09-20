قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«كنت هحترمك لو قلت عايز أمشي» .. شيكابالا عن «بيزيرا»: الزمالك هو اللي نوّرك وجابلك العرض
ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد
يارا السكري تؤدي مناسك العمرة وتشارك جمهورها لحظات روحانية من الحرم المكي
البرلمان العربي يدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مدينة الرياض
15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التملكي .. مي عبد الحميد تكشف تفاصيل الطرح الجديد
شيكابالا: مجلس إدارة الزمالك ضحك على الجمهور في أزمة بيزيرا.. والإدارة يجب أن تعرف قيمة النادي
التضامن: استمرار التسجيل فى مبادرة "فرحة مصر" لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج
هل يجوز للرجال تهذيب الحواجب؟.. أمين الفتوى يجيب
علي جمعة: اسم سيدنا النبي محمد أكثر الأسماء انتشارًا في الأرض
اليوم بدء حجز 25 ألف شقة «إيجار منتهي بالتملك» و«سكن لكل المصريين 9»
عصام عبد الفتاح يرد على اتهامات مجاملة الحكام في العقوبات: كله بيتعاقب
ترامب يقطع إقامته في كامب ديفيد ويعود فجأة إلى البيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يقطع إقامته في كامب ديفيد ويعود فجأة إلى البيت الأبيض

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامته الأسبوعية في منتجع كامب ديفيد، وقرر العودة بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض قبل الموعد المحدد لعودته بنحو 24 ساعة، بالتزامن مع تحذير أمريكي بشأن احتمالات تصعيد التوتر في الشرق الأوسط واضطراب حركة السفر والطيران.

وأفادت صفحة المجمع الصحفي للبيت الأبيض، بأن ترامب قرر مغادرة كامب ديفيد والعودة إلى البيت الأبيض، فيما لم يوضح البيت الأبيض حتى الآن سبب عودته المبكرة من المنتجع الرئاسي.

وتزامن ذلك مع تحذير أمني أمريكي نقلته قناة «كان» العبرية، للمواطنين الأمريكيين الموجودين في سلطنة عُمان وإسرائيل، داعيًا إياهم إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات في حركة الطيران والسفر.

وبحسب «كان»، يشمل التحذير احتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق المجال الجوي، إلى جانب تعطل حركة السفر، في ظل استمرار التوترات الأمنية في الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى وجود احتمال لتصعيد الصراع بين السعودية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، داعية الأمريكيين الموجودين حاليًا في منطقة الشرق الأوسط إلى توخي الحذر.

كما حثت الخارجية الأمريكية المواطنين الموجودين خارج منطقة الشرق الأوسط على إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها، في ظل المخاوف من تطورات قد تؤثر على حركة الطيران والرحلات الدولية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتجع كامب ديفيد البيت الأبيض تحذير أمريكي تصعيد التوتر في الشرق الأوسط اضطراب حركة السفر والطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

المشادة

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصرع فتاة صدمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يشهد طابور الصباح بمدرسة سيدي أبو الحجاج الابتدائية ويشيد بالمستوى التعليمي للطلاب

محافظ الأقصر يشهد طابور الصباح بمدرسة سيدي أبو الحجاج الابتدائية ويشيد بالمستوى التعليمي للطلاب

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تعلن مبادرتين لدعم مزارعي ومنتجي التمور خلال الموسم الحالي

جانب من الجولة بسوهاج

جولة مسائية مُفاجئة .. وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى ساقلتة ويتابع جاهزية الطوارئ

بالصور

لعصائر رمضان.. أفضل أنواع المانجا للتخزين في الفريزر وطريقة الحفاظ على طعمها

المانجا
المانجا
المانجا

أحمر جريء.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

قواعد أوروبية ‏السبب .. توقعات بارتفاع أسعار السيارات في بريطانيا

السيارات البريطانية
السيارات البريطانية
السيارات البريطانية

اسعار دايهاتسو تيريوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد