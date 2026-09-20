ترامب يقطع إقامته في كامب ديفيد ويعود فجأة إلى البيت الأبيض

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامته الأسبوعية في منتجع كامب ديفيد، وقرر العودة بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض قبل الموعد المحدد لعودته بنحو 24 ساعة، بالتزامن مع تحذير أمريكي بشأن احتمالات تصعيد التوتر في الشرق الأوسط واضطراب حركة السفر والطيران.

وأفادت صفحة المجمع الصحفي للبيت الأبيض، بأن ترامب قرر مغادرة كامب ديفيد والعودة إلى البيت الأبيض، فيما لم يوضح البيت الأبيض حتى الآن سبب عودته المبكرة من المنتجع الرئاسي.

وتزامن ذلك مع تحذير أمني أمريكي نقلته قناة «كان» العبرية، للمواطنين الأمريكيين الموجودين في سلطنة عُمان وإسرائيل، داعيًا إياهم إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات في حركة الطيران والسفر.

وبحسب «كان»، يشمل التحذير احتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق المجال الجوي، إلى جانب تعطل حركة السفر، في ظل استمرار التوترات الأمنية في الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى وجود احتمال لتصعيد الصراع بين السعودية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، داعية الأمريكيين الموجودين حاليًا في منطقة الشرق الأوسط إلى توخي الحذر.

كما حثت الخارجية الأمريكية المواطنين الموجودين خارج منطقة الشرق الأوسط على إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها، في ظل المخاوف من تطورات قد تؤثر على حركة الطيران والرحلات الدولية.