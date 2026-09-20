محمد صلاح يفتح دفتر "الهاتريك" من جديد.. 9 ثلاثيات و7 أهداف مع طرابزون سبور في 6 مباريات

لم تكن ليلة محمد صلاح أمام جالطة سراي مجرد مباراة استثنائية للنجم المصري بقميص طرابزون سبور بعدما تحول "الفرعون" إلى كلمة السر في انتصار فريقه الكبير برباعية نظيفة في واحدة من أقوى مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري التركي الممتاز.

وقدم محمد صلاح عرضًا هجوميًا متكاملًا أمام حامل لقب الدوري التركي بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" وصنع هدفًا رابعًا ليشارك بصورة مباشرة في الأهداف الأربعة التي سجلها طرابزون سبور ويقود فريقه إلى انتصار كبير على أحد أبرز منافسيه في المسابقة.

المباراة حملت أكثر من دلالة بالنسبة إلى قائد منتخب مصر خاصة أنها شهدت عودته إلى تسجيل "الهاتريك" في مسابقات الدوري بعد غياب استمر لسنوات كما منحت اللاعب رقمًا جديدًا في سجله الشخصي بعدما أصبح "هاتريك" جالطة سراي التاسع في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر.

محمد صلاح.. 4 مساهمات في ليلة واحدة

منذ الدقائق الأولى فرض محمد صلاح نفسه على أحداث القمة التركية ولم ينتظر طويلًا حتى يترك بصمته على المباراة قبل أن يواصل ظهوره المؤثر على مدار شوطي اللقاء.

صلاح لم يكتفِ بتسجيل ثلاثة أهداف وإنما لعب أيضًا دورًا مباشرًا في صناعة الهدف الرابع ليكون حاضرًا في جميع أهداف طرابزون سبور خلال المباراة.

هذا التألق منح انتصار طرابزون سبور قيمة مضاعفة خاصة أن المنافس كان جالطة سراي حامل لقب الدوري التركي وهو ما جعل "هاتريك" النجم المصري أكثر من مجرد رقم جديد في سجله بل عنوانًا لأداء هجومي لافت في واحدة من أصعب مباريات الموسم.

9 مساهمات تهديفية في 6 مباريات

وجاءت ثلاثية جالطة سراي لتؤكد البداية القوية لمحمد صلاح مع طرابزون سبور بعدما رفع النجم المصري إجمالي مساهماته التهديفية مع الفريق إلى 9 مساهمات خلال 6 مباريات فقط.

وسجل صلاح 7 أهداف إلى جانب صناعة هدفين ليواصل وضع بصمته بصورة واضحة على النتائج الهجومية لفريقه منذ بداية الموسم.

وبالنظر إلى معدل مساهماته خلال المباريات الست فإن صلاح أصبح أحد أبرز مفاتيح طرابزون سبور الهجومية في الوقت الذي يواصل فيه التأقلم مع تجربته الجديدة في الدوري التركي.

"هاتريك" جالطة سراي.. التاسع في مسيرة الفرعون

الإنجاز الأبرز في ليلة جالطة سراي كان وصول محمد صلاح إلى "الهاتريك" التاسع في مسيرته الكروية بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر خلال 9 مباريات مختلفة.

ولم تتوقف ثلاثيات صلاح عند الأندية إذ امتدت أيضًا إلى منتخب مصر ليصبح سجل النجم المصري حافلًا بليالٍ استثنائية تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر في المباراة الواحدة.

ويضم سجل صلاح 7 مباريات "هاتريك" مع الأندية بالإضافة إلى مباراتين بقميص منتخب مصر سجل خلالهما أربعة أهداف كاملة في كل مباراة ليحملتا لقب "السوبر هاتريك".

أول هاتريك بقميص طرابزون سبور

ثلاثية جالطة سراي اكتسبت أهمية إضافية بالنسبة إلى محمد صلاح لأنها الأولى له منذ ارتداء قميص طرابزون سبور لكن الرقم الأبرز ربما كان عودة اللاعب إلى تسجيل "هاتريك" في إحدى مسابقات الدوري بعد غياب طويل.

وكانت آخر مرة سجل خلالها صلاح ثلاثة أهداف في مباراة بالدوري عندما قاد ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بعدما سجل ثلاثية تاريخية في شباك الفريق الإنجليزي خلال أكتوبر 2021.

وبعد ما يقرب من خمس سنوات عاد النجم المصري ليكرر الإنجاز نفسه لكن هذه المرة في الملاعب التركية وأمام جالطة سراي ليضيف محطة جديدة إلى سجل مبارياته الكبرى.

7 ثلاثيات مع الأندية

وبإضافة "هاتريك" جالطة سراي إلى سجله وصل محمد صلاح إلى 7 ثلاثيات خلال مسيرته مع الأندية وجاء توزيع "هاتريك" صلاح مع الأندية كالتالي:

ليفربول: 5 هاتريك.

روما: هاتريك واحد.

طرابزون سبور: هاتريك واحد.

ويكشف هذا التوزيع عن امتداد ظاهرة صلاح التهديفية عبر أكثر من تجربة احترافية بعدما نجح في تسجيل الثلاثيات بقميص ليفربول وروما قبل أن يكرر الأمر مجددًا مع طرابزون سبور.

منتخب مصر.. محطتان من "السوبر هاتريك"

أما على المستوى الدولي فقد نجح محمد صلاح في تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراتين بقميص منتخب مصر.

واللافت أن المباراتين شهدتا تسجيله أربعة أهداف كاملة ليكون "السوبر هاتريك" حاضرًا في كلتا المناسبتين.

وبذلك أصبح سجل صلاح يضم 9 مباريات نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر منها 7 مباريات مع الأندية ومباراتان مع منتخب مصر.