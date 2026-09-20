تحذير لمستخدمي iPhone 18 Pro.. قبل شراء واقي شاشة انتبه لهذا الأمر

حذّر تقرير تقني نشره موقع Yahoo Tech نقلاً عن منصة "BGR" المتخصصة، من شراء أو تثبيت شاشات الحماية الزجاجية التقليدية على هاتفي "iPhone 18 Pro" و"iPhone 18 Pro Max" دون التحقق من توافقها المسبق، بعد رصد مشاكل تقنية تؤدي لتعطيل ميزة التعرف على الوجه "Face ID" تماماً.

نقل مستشعر Face ID تحت الشاشة وتأثير واقيات الحماية

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب كريس سميث، أن المشكلة لا تتعلق بأبعاد الهواتف التي تطابقت مع الجيل السابق، بل ترجع إلى تغيير هندسي جوهري أجرته شركة "آبل" (Apple) بتصغير فتحة الكاميرا ونقل كاميرا بصمة الوجه لتستقر أسفل طبقات الشاشة في الزاوية اليسرى.

وأدى هذا التصميم الجديد إلى فشل المستشعر المدفون تحت الشاشة في التعرف على المستخدمين عند استخدام لاصقات حماية معينة، لاسيما الشاشات المطفية (Matte) وشاشات الحماية المخصصة للخصوصية (Privacy).

رصد أعطال التعرف ثلاثي الأبعاد

أشار المصدر إلى أن مراجعي الأجهزة، وفي مقدمتهم اليوتيوبر التقني "Dave2D" والمسرّب "L0vetodream"، واجهوا توقفاً كاملاً وبطئاً شديداً في استجابة بصمة الوجه بمجرد تركيب الشاشات غير اللامعة، مما دفع آبل لتحديث وثيقة الدعم الفني الخاصة بالهاتف رسمياً؛ حيث أكدت الشركة أن أغطية حماية الخصوصية قد تتداخل مع مستشعر المسح ثلاثي الأبعاد، ناصحة المستهلكين بإزالة تلك الطبقات فوراً لتمكين المستشعر من استعادة كفاءة عمله.

فحص مجهري يفسر أسباب الخلل الفيزيائي للضوء

بيّن تقرير موقع Yahoo Tech أن الفحص المجهري لموقع الكاميرا أسفل الشاشة أظهر استخدام آبل لنمط بكسلات متعرج متبادل يتيح نفاذ الضوء ليتمكن المستشعر من قراءة النقاط غير المرئية المنعكسة على وجه المستخدم، في حين أبقت الشركة على عارض النقاط داخل الفتحة العلوية.

وتتسبب الأسطح المعتمة لشاشات الخصوصية واللاصقات المطفية في تشتيت حزم الأشعة تحت الحمراء ومنعها من اختراق زجاج الحماية، على عكس الشاشات الزجاجية فائقة الشفافية أو المنتجات المعتمدة من شركات مثل "Spigen" و"Belkin" المصممة خصيصاً لتفادي حجب المستشعر.

متانة زجاج Ceramic Shield 2 وتكاليف الصيانة البديلة

ذكر التقرير أن الهواتف الجديدة مزودة بزجاج "Ceramic Shield 2" الذي يقدم مقاومة للخدوش تفوق بمقدار ثلاثة أضعاف شاشات هواتف آيفون 16، مما يمنح المستخدمين خيار الاستغناء عن شاشات الحماية لتجنب أي مشاكل برمجية في بصمة الوجه.

ومع ذلك، حذر التقرير من أن السقوط العنيف قد يعرض الشاشة للكسر؛ حيث تفرض آبل رسوماً تصل إلى 329 أو 379 دولاراً لاستبدال الشاشة للمستخدمين غير المشتركين في باقة "AppleCare+"، في حين تنخفض الرسوم إلى 29 دولاراً فقط للمشتركين في برنامج الضمان الممتد.