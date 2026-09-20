3 مليارات دولار .. السلطات التركية تقبض على 200 شخص مرتبطين بشبكة احتيال إسرائيلية

ألقت السلطات التركية القبض على نحو 200 شخص مرتبطين بشبكة احتيال دولية بالعملات مرتبطة بإسرائيل.

وشملت العملية جنسيات متعددة واستهدفت عمليات احتيال في سوق الصرف الأجنبي والعملات المشفرة.

وأعلنت السلطات التركية أنها تحقق في شبكة احتيال استثماري في تركيا يُزعم أنها حصلت على أكثر من 3 مليارات دولار من ضحايا في دول مختلفة، وفقًا لمكتب المدعي العام في إسطنبول.

انتهت العملية التي نفذتها قوات الأمن باحتجاز 191 شخصًا، ووفقًا لمكتب المدعي العام، فقد شاركت فيها وزارة الداخلية، ومنظمة المخابرات الوطنية التركية، ووحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة إسطنبول، والإنتربول.

ذكرت قناة رويا نيوز أن المدعين العامين في إسطنبول أعلنوا أن مجموعة من "الإسرائيليين" أداروا شبكة احتيال استثماري دولية واسعة النطاق تعمل انطلاقاً من تركيا، وقد احتالوا على ضحايا في جميع أنحاء العالم بأكثر من 3 مليارات دولار.

وأضافت قناة رويا نيوز أن المخطط استخدم مراكز الاتصال ومنصات تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة المزيفة لجذب المستثمرين بوعود بعوائد عالية.