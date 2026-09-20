قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد رحيله عن الزمالك .. ناقد رياضي يكشف بالأرقام قيمة صفقة بيزيرا مع شباب الأهلي الإماراتي
لا تجبروهم على تغيير تخصصاتهم .. برلمانية تكشف: خلل في التنسيق وراء أزمة طلاب طب شرق بورسعيد
موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي .. والقناة الناقلة
أذكار الصباح.. كلمات يستهل بها المسلم يومه بالذكر والدعاء
بي واي دي تقدم أتو 2 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين
وزير الخارجية التركي : نسعى لمبادرات لإنهاء القتال بين السعودية و«الحوثيين»
«عايزين ناخد عزاه».. أسرة القبطان السعيد عبد العزيز تستغيث لإعادة جثمانه إلى مصر
3 مليارات دولار .. السلطات التركية تقبض على 200 شخص مرتبطين بشبكة احتيال إسرائيلية
تشبه الإبادة الجماعية .. هانتر بايدن يُهاجم نتنياهو: علم بوقوع هجوم 7 أكتوبر ولم يمنعه
ذكاء جوجل الاصطناعي يخترق ثلاث شركات دون إذن أثناء اختبار أمني | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3 مليارات دولار .. السلطات التركية تقبض على 200 شخص مرتبطين بشبكة احتيال إسرائيلية

قوات احتلال
قوات احتلال
محمد على

ألقت السلطات التركية القبض على نحو 200 شخص مرتبطين بشبكة احتيال دولية بالعملات مرتبطة بإسرائيل. 

وشملت العملية جنسيات متعددة واستهدفت عمليات احتيال في سوق الصرف الأجنبي والعملات المشفرة.

وأعلنت السلطات التركية أنها تحقق في شبكة احتيال استثماري في تركيا يُزعم أنها حصلت على أكثر من 3 مليارات دولار من ضحايا في دول مختلفة، وفقًا لمكتب المدعي العام في إسطنبول.

انتهت العملية التي نفذتها قوات الأمن باحتجاز 191 شخصًا، ووفقًا لمكتب المدعي العام، فقد شاركت فيها وزارة الداخلية، ومنظمة المخابرات الوطنية التركية، ووحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة إسطنبول، والإنتربول.

ذكرت قناة رويا نيوز أن المدعين العامين في إسطنبول أعلنوا أن مجموعة من "الإسرائيليين" أداروا شبكة احتيال استثماري دولية واسعة النطاق تعمل انطلاقاً من تركيا، وقد احتالوا على ضحايا في جميع أنحاء العالم بأكثر من 3 مليارات دولار.

وأضافت قناة رويا نيوز أن المخطط استخدم مراكز الاتصال ومنصات تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة المزيفة لجذب المستثمرين بوعود بعوائد عالية.

السلطات التركية احتيال دولية شبكة احتيال دولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصرع فتاة صدمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة.. والإيبارشية ترفع صلواتها من أجل الأسرة

المشادة

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

ترشيحاتنا

انتشتل جثة غريق

انتشال جثمان صغير غرق داخل ترعة الإبراهيمة ببني مزار بالمنيا

جهود متنوعة

محافظ أسوان يطلق مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» بعروض ثقافية وفنية داخل قرى حياة كريمة

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 20-9-2026

بالصور

قواعد أوروبية ‏السبب .. توقعات بارتفاع أسعار السيارات في بريطانيا

السيارات البريطانية
السيارات البريطانية
السيارات البريطانية

اسعار دايهاتسو تيريوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس

تمشيك ‏1700 كم .. 5 سيارات ‏REEV‏ بأطول مدى في مصر

سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏

غير تقليدي.. درة تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

درة
درة
درة

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد