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إصابة فلسطينيين طعنًا بالســكاكين إثر هجوم نفّذه مستوطنون بمنطقة «واد الشاعر» جنوب نابلس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة فلسطينيين طعنًا بالســكاكين إثر هجوم نفّذه مستوطنون بمنطقة «واد الشاعر» جنوب نابلس

اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
محمد على

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة فلسطينيين طعنًا بالسكاكين إثر هجوم نفّذه مستوطنون على منطقة "واد الشاعر" في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.

من جانبه، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، 9 فلسطينيين، من محافظتي الخليل وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة، فيما تواصل إرهاب المستوطنين، حيث شنوا 14 هجومًا في 4 محافظات فلسطينية، السبت، سرقوا خلالها 300 رأس غنم، وقطعوا خط مياه، وفق مصدر رسمي.

إرهاب المستوطنين

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، كثف الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت ثمانية فلسطينيين بينهم أب وابنه، من قرية ادقيقة ببادية مدينة يطا جنوبي محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن "اعتقالهم جاء عقب مهاجمة مستوطنين إرهابيين للمواطنين ومحاولتهم سرقة مواشي من القرية".

وفي محافظة طولكرم شمال غربي الضفة، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة علار وجابت شوارع البلدة وأوقفت عددًا من المواطنين واعتقلت شابًا من البلدة.

وفي السياق ذاته، أفادت محافظة القدس، في بيان، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وانتشرت في منطقة المدارس، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وفي محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات دير دبوان، وسلواد ودير أبو مشعل، دون التبليغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

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