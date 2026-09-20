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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: المحافظ تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. وتعلن مبادرتين لدعم مزارعي ومنتجي التمور

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة

التقت  حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عددًا من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك بحضور الأستاذ مصطفى عبد المنعم مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل الفعّال ودعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات،وطرح المقترحات والحلول.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين ودعم مسارات التنمية بالمحافظة، من بينها بحث تطوير منظومة التمور ودعم المزارعين والمنتجين في ضوء التحديات القائمة، وكذلك الموافقة على تخفيض رسوم توصيل المرافق للمنطقة الصناعية، ومناقشة التعاون في مجال القطاع الصحي من خلال الدفع بالقوافل الطبية المجانية للمناطق النائية

كما ناقش اللقاء بعض المطالب والمقترحات المقدمة من المواطنين، حيث وجهت المحافظ ببحثها والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات وتذليل المعوقات، في إطار القوانين والضوابط المنظمة.

محافظ الوادي الجديد تعلن مبادرتين لدعم مزارعي ومنتجي التمور خلال الموسم الحالي

المحافظ: رفع سعر الشراء بمجمع التمور ل 44 جنيهًا للكيلو... وتخزين محصول صغار المزارعين مجانًا

أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، إطلاق مبادرتين لدعم مزارعي ومنتجي التمور خلال الموسم الحالي، تتضمنان رفع سعر شراء التمور بمجمع التمور إلى 44 جنيهًا للكيلو، إلى جانب إتاحة تخزين المحصول مجاناً بوحدات التخزين التابعة للمحافظة والجمعيات الزراعية، لصغار المزارعين كخيار متاح لمن يرغب في تأجيل بيع محصوله واختيار أنسب توقيت للبيع، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة والطاقة التخزينية المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع ممثلي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، برئاسة الدكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس، وبحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وعدد من المنتجين والمستثمرين؛ لبحث آليات دعم منظومة إنتاج وتسويق التمور، وتعزيز فرص تحقيق عائد اقتصادي مناسب للمزارعين، بما يضمن استقرار السوق ويحافظ على القيمة الاقتصادية للمحصول.

وأكدت المحافظ أن المبادرتين تستهدفان منح المزارعين مزيداً من المرونة في تسويق محصولهم، ومساندتهم في مواجهة تحديات الموسم، ولا سيما الحد من البيع الاضطراري خلال فترة ذروة الحصاد، من خلال إتاحة فرصة التخزين المجاني واختيار التوقيت الأنسب لطرح المحصول في الأسواق.

وأشارت  المحافظ إلى استمرار التنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجهات المعنية للعمل على تطوير منظومة التمور بصورة مستدامة، من خلال إنشاء بورصة للتمور خلال العام المقبل، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الطاقات التخزينية والتصنيعية وإضافة خطوط إنتاج جديدة، من بينها إنشاء مجمعين للصناعات الغذائية يضمان مصانع متخصصة في تصنيع التمور.

كما أكدت المحافظ مواصلة الجهود لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام التمور المحلية ومن بينها أسواق الهند وتركيا؛ بما يسهم في زيادة الطلب على المنتج ودعم المزارعين، وتعظيم العائد الاقتصادي للمحصول الاستراتيجي للمحافظة.

محافظ الوادي الجديد تبحث دفع معدلات العمل بمشروع 
" الجذب السكاني بأبوطرطور "

عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث مستجدات المشروعات المنفذة بالتعاون مع شركة" إنجازات " المتخصصة في مجالات الطاقة النظيفة و تطوير قطاع الري، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، ووفد الشركة ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية.

وتناول الاجتماع بحث دفع معدلات العمل بمشروع الجذب السكاني بمنطقة أبو طرطور بالخارجة، من خلال الاستفادة من التجارب الرائدة للشركة في تنفيذ وإدارة مشروعات التطوير العقاري والزراعي المستدامة، والتي تراعي التحديات البيئية و الحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة.

وأوضحت المحافظ أن المشروع يمثل أحد المشروعات القومية الهامة التي تحظى باهتمام ودعم الدولة والقيادة السياسية، وأحد المحاور الرئيسية لرؤية المحافظة للتوسع العمراني والتنمية المتكاملة، مؤكدةً على أهمية صياغة نموذج تنموي متكامل يجمع بين السكن والإنتاج والخدمات وفرص العمل، ويعزز مقومات الاستقرار وجذب الأسر والشباب من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، و موجهةً بالبدء في إعداد التصورات التنفيذية للمشروع ودراسة البدائل الفنية والاقتصادية التي تضمن استدامته.

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