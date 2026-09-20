الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على البنية التحتية في السعودية.. وتؤكد احترام حرية الملاحة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لشبكة العربية إدانته الشديدة للهجمات الحوثية على البنية التحتية في السعودية.

وقال جوتيريش: نؤكد على الأهمية القصوى لاحترام حقوق وحرية الملاحة.



وأكد الأمين العام للأمم المتحدة: الهجمات التي تستهدف السفن السعودية مرفوضة تماما.

وأضاف جوتيريش : نؤكد الأهمية القصوى لاحترام حرية الملاحة بما في ذلك بمضيق باب المندب.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أن محاولات مليشيا الحوثي البائسة لاستهداف السعودية تستوجب موقفا دوليا حازما.

وذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: نجدد الدعم الكامل للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها.

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: أي استهداف للسعودية هو استهداف لأمن المنطقة واستقرارها.

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية: هناك احتمال لتصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران.

وتابعت الخارجية الأمريكية: على الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية.

وأضافت الخارجية الأمريكية: على الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها.