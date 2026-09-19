وزارة الدفاع السعودية: سنتخذ ما نراه مناسبًا لردع سلوك الحوثيين

أكدت وزارة الدفاع السعودية أن المملكة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لردع جماعة الحوثيين، والتصدي لما وصفته بالسلوك العدائي، في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف أراضي المملكة خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت تقارير إعلامية عن وزارة الدفاع السعودية تأكيدها أن المملكة ستتخذ «كافة الإجراءات اللازمة» لردع الحوثيين والدفاع عن سيادة أراضيها، بالتزامن مع إعلان التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الجماعة باتجاه العاصمة الرياض.

وتأتي التصريحات السعودية بعد إعلان الحوثيين تنفيذ هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مواقع في الرياض، من بينها مناطق قرب مطار الملك خالد الدولي، إلى جانب منشأة تابعة لشركة أرامكو في ينبع، وفق ما أوردته وكالة «رويترز». وأظهرت مقاطع وصور متداولة تصاعد ألسنة اللهب والدخان قرب محيط المطار، فيما أصدرت السلطات السعودية تحذيرات من تهديدات جوية قبل إعلان انتهاء حالة الخطر.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء تركي المالكي، قد أكد في تصريحات سابقة أن الهجمات الحوثية استهدفت أعيانًا مدنية ومدنيين داخل المملكة، مشيرًا إلى أن قيادة القوات المشتركة ستتعامل مع تلك الهجمات بصورة حازمة، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الجماعة ومواجهة نهجها العدائي.

وتشهد العلاقات بين السعودية والحوثيين تصعيدًا متزايدًا خلال الأسابيع الأخيرة، مع تكرار الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة، فيما كثفت القوات السعودية ضرباتها على مواقع الحوثيين في اليمن.

ويأتي هذا التصعيد في وقت أكد فيه مجلس الأمن الدولي إدانته للهجمات الحوثية على السعودية، وشدد على حق المملكة في الدفاع عن نفسها، في ظل تقارير عن سقوط إصابات وأضرار طالت منشآت وأعيانًا مدنية.

وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار التوتر الأمني على الحدود السعودية اليمنية، وسط تحركات إقليمية لتعزيز التعاون الدفاعي مع الرياض، بينها اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس الماضي.

