شوط أول إيجابي بين برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وإشبيلية، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة السابعة ببطولة الدوري الإسباني.



وجاء هدف إشبيلية عن طريق يوسف فوفانا في الدقيقة 19.

وسجل هدف برشلونة اللاعب رافينيا دياز في الدقيقة 22.

وتواجد الدولي المصري حمزة عبد الكريم على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: كانسيلو، كريستينسين، باو كوبارسي، إريك جارسيا.

خط الوسط: رودري، بيدري جونزاليس، أنتوني جوردون، فيرمين لوبيز، لامين يامال.

خط الهجوم: رافينيا دياز.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة.