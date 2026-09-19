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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: من الآن وحتى نهاية العام قد نشهد أوضاعًا اقتصادية بالغة الصعوبة

عمرو أديب
عمرو أديب
محمد البدوي

حذر الإعلامي عمرو أديب من صعوبة الظروف الاقتصادية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الفترة الممتدة من الآن وحتى نهاية العام قد تشهد أوضاعًا اقتصادية بالغة الصعوبة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر خلال الفترة المقبلة.

 توقعات أو تحليلات اقتصادية

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، إنه لا يقدم توقعات أو تحليلات اقتصادية، وإنما ينقل ما يراه من مؤشرات تستحق أن تؤخذ بجدية واهتمام، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأضاف: «من هنا لآخر السنة، أنا بكلمكش على وقت كتير أوي، شهرين تلاتة يعني، هي ظروف اقتصادية صعبة للغاية»، داعيًا إلى أن «يحرص المتحرصون»، وأن ينتبه كل شخص خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وأوضح أديب أن أي تطورات أو أحداث شهدها العالم خلال الأسبوع الماضي، وكذلك أي أحداث قد تقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في أي مكان بالعالم، سيكون لها انعكاس على مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية والمواطنين سيكونون جزءًا من تداعيات هذه التطورات.

شريك ضامن متضامن

وقال: «أي حاجة حصلت الأسبوع اللي فات، وأي حاجة هتحصل التلات شهور الجايين في أي مكان في العالم، الحكومة المصرية هتكون، وحضرتكم هتكون شريك ضامن متضامن في هذا الأمر».

وأشار مقدم «الحكاية» إلى أنه يتمنى أن تكون الأمور أفضل خلال الفترة المقبلة، قائلًا إنه في حال انتهاء الحروب وتحسن الأوضاع العالمية، وانخفاض أسعار البترول أو حدوث انفراجة في السياسات النقدية العالمية، فإن الصورة ستكون مختلفة، لكنه أضاف: «بس يبدو، يبدو كده، إن الأمور ليست هكذا، ولن تكون أجمل، ولن تكون أفضل».

وأكد أديب أن حديثه لا يستهدف تحميل الحكومة المصرية مسؤولية أي تداعيات اقتصادية عالمية، مشددًا على أن ما قد يحدث خلال الأشهر المقبلة لا يرتبط بصورة مباشرة بالحكومة أو ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

 التطورات الاقتصادية العالمية 

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التطورات الاقتصادية العالمية المقبلة «لا علاقة لها بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أو بالإصلاح الاقتصادي المصري، أو بدعم عيني ولا نقدي»، في إشارة إلى أن التداعيات المحتملة ستكون مرتبطة بالظروف والمتغيرات العالمية.

عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب الظروف الاقتصادية

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