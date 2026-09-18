عمرو أديب للمسؤولين: لو المحرضين ضد الدولة رجعوا مصر «هلم هدومي وأمشي»

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن استقرار الأوضاع في مصر مقارنة بفترات سابقة؛ يمثل نعمة تستوجب الوعي بما شهدته البلاد من أحداث عنف وإرهاب، مشددًا على رفضه عودة المحرضين ضد الدولة.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، إن المصريين يعيشون حاليًا في ظروف أكثر استقرارًا مقارنة بفترات شهدت أعمالًا إرهابية متكررة.

وأضاف: «نحمد ربنا، ده أنت اليوم عايش في نعمة.. وكنا كل يوم في أعمال إرهابية، والناس اللي اتقتلت وهي بتصلي، وده غير أحداث الكاتدرائية».

وأشار إلى أن عدم إدراك ما مرت به البلاد من أحداث خلال السنوات الماضية؛ يجعل من الصعب فهم طبيعة الوضع الحالي، قائلًا: «ولو ما عندكش وعي في ده، مش هتفهم أي حاجة».

وتابع أديب،: "بتقولي فيه ظلم، طب معلش أنا آسف.. ولا لعودة المحرضين.. أتوجه بنداء لكل المسؤولين بعدم الموافقة على عودة المحرضين.. ولو رجعوا؛ هلم هدومي وأمشي".