قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: روسيا مستعدة لاستعادة العلاقات مع جيرانها الأوروبيين
عمرو موسى: لا يجب بناء سدود جديدة على مياه النيل
محمد عبد المنعم: أشعر باستقرار كبير مع فريق نيس
جيش الاحتلال: إبعاد جنود لبنانيين أقاموا حواجز في المنطقة الأمنية جنوب لبنان
عمرو موسى: أنا مع تخلي إيران عن السلاح النووي ولكن معاها إسرائيل كمان
مذكرات القيادات..ثروت الخرباوي: الإخوان الإرهابية حاولت اغتيال جمال عبدالناصر
ممثل يونيسف في اليمن : 436 مدرسة خارج الخدمة.. و37 ألف طفل حُرموا من التعليم بسبب الحرب
تقارير: الجزيرة تفصل 24 صحفيا وموظفا في غزة على خلفية دعوى قضائية بالولايات المتحدة
غضب حاد في تل أبيب.. نتسيف: باريس تسلّح مصر بصاروخ «ميتيور» وتضرب التفوق الجوي الإسرائيلي
من اغتيال الخازندار إلى السيارة الجيب.. ثروت الخرباوي يستعرض تاريخ الإخوان الإرهابي
سكك حديد مصر تخصص 45 شباكا لاستخراج الاشتراكات بالمحطات الرئيسية
آبل تشعل السوق.. أكثر من 7 ملايين طلب مسبق على iPhone 18 Pro
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سكك حديد مصر تخصص 45 شباكا لاستخراج الاشتراكات بالمحطات الرئيسية

اجراءات استخراج الاشتراكات
اجراءات استخراج الاشتراكات
حسام الفقي

خصصت الهيئة عدد 45 شباكا لاستخراج الاشتراكات بعدد من المحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية بما يتيح سهولة الوصول إلى الخدمة ويغطي مختلف المناطق  وذلك تزامنا  مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة لاشتراكات الجمهور وطلبة المدارس والجامعات ، والتي تتضمن عددًا من التيسيرات والأسعار المخفضة وفقًا لنوع الاشتراك ومدته ودرجة السفر.

حرصت الهيئة على توزيع شبابيك استخراج الاشتراكات طبقا لكثافة الاقبال الجماهيرى بعدد 29 محطة  كالاتى : ( القاهرة – الجيزة – صعيد مصر – شبرا الخيمة – شبين القناطر – الإسكندرية – سيدي جابر – دمنهور – بنها – طنطا – زفتى – كوم حمادة – منوف – المنصورة – كفر الشيخ – المحلة الكبرى – الزقازيق – منيا القمح – الإسماعيلية – أسيوط – المنيا – بني مزار – ملوي – بني سويف – الواسطى – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ) باجمالى عدد 45 شباك لخدمة الجمهور .
وتتنوع أنواع الاشتراكات التي توفرها الهيئة وفقًا للفئات المستفيدة واحتياجات جمهور الركاب حيث تشمل اشتراكات الجمهور والطلاب بالإضافة إلى الاشتراك الكيلومتري وفقًا للقواعد المنظمة للاشتراكات ، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 50%   للجمهور ، بينما تصل نسبة التخفيض للطلاب إلى 86.25 % ، بما يوفر وسيلة انتقال اقتصادية ومناسبة للشرائح المختلفة من الجمهور ويساهم في تخفيف أعباء الانتقال اليومي على الأسر المصرية .


وتشمل إجراءات استخراج الاشتراكات ( الحصول على طلب الاشتراك من مكاتب الاشتراكات بالمحطات واستيفاء البيانات المطلوبة بها فقط بالنسبة لاشتراكات الجمهور ، وبالنسبة لاشتراك الطلبة يشترط اعتمادها بخاتم شعار الجمهورية من المدرسة / الجامعة التابع لها الطالب  - تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الاشتراك أو ولي الأمر - تقديم عدد 2 صورة شخصية حديثة )  ، وتؤكد الهيئة علي أن الاشتراك شخصي ومخصص لحامله فقط ولا يجوز استخدامه بمعرفة شخص آخر، وفي حالة ضبط الاشتراك مستخدمًا بمعرفة غير صاحبه، يتم الغاء الاشتراك واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة  .
وتدعو الهيئة جمهور الركاب والطلاب الراغبين فى استخراج الاشتراكات إلى التوجه إلى شبابيك الاشتراكات المخصصة بالمحطات المشار إليها والاستفادة من المزايا والتخفيضات التي توفرها المنظومة الجديدة.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر سكك حديد مصر طلبة المدارس والجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هتبقى 11 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

الاتصالات

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35% الشهر المقبل

الذهب

1100 جنيه.. ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

العريس والمطربة

الظهور الأول لعريس أشمون بعد واقعة المطربة جنى المغربية: تقاضت 20 ألف جنيه ورفضت الغناء

اسماء

«عاوزة أتجوز».. فتاة بورسعيدية تكسر قيود المجتمع وتعلن رغبتها في الزواج عبر فيسبوك

وزير التربية والتعليم

الإستعانة بغير العاملين بالتعليم والحصة بـ50 جنيه|قرارات عاجلة لسد عجز المعلمين بالمدارس

ترشيحاتنا

حفل دير جيست

انطلاق حفل دير جيست 2026 بحضور نجوم الفن

سرطان البنكرياس قد يبدأ دون أعراض واضحة

أحذر ألم الظهر.. علامات تحذيرية تظهر قبل تشخيص سرطان البنكرياس

هيدي كرم

شاهد | هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة

بالصور

انطلاق حفل دير جيست 2026 بحضور نجوم الفن

حفل دير جيست
حفل دير جيست
حفل دير جيست

إطلالة تجمع بين الأناقة والعصرية.. ساندي تتألق في حفلها الأخير

ساندي
ساندي
ساندي

أحذر ألم الظهر.. علامات تحذيرية تظهر قبل تشخيص سرطان البنكرياس

سرطان البنكرياس قد يبدأ دون أعراض واضحة
سرطان البنكرياس قد يبدأ دون أعراض واضحة
سرطان البنكرياس قد يبدأ دون أعراض واضحة

شاهد | هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد