سكك حديد مصر تخصص 45 شباكا لاستخراج الاشتراكات بالمحطات الرئيسية

خصصت الهيئة عدد 45 شباكا لاستخراج الاشتراكات بعدد من المحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية بما يتيح سهولة الوصول إلى الخدمة ويغطي مختلف المناطق وذلك تزامنا مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة لاشتراكات الجمهور وطلبة المدارس والجامعات ، والتي تتضمن عددًا من التيسيرات والأسعار المخفضة وفقًا لنوع الاشتراك ومدته ودرجة السفر.

حرصت الهيئة على توزيع شبابيك استخراج الاشتراكات طبقا لكثافة الاقبال الجماهيرى بعدد 29 محطة كالاتى : ( القاهرة – الجيزة – صعيد مصر – شبرا الخيمة – شبين القناطر – الإسكندرية – سيدي جابر – دمنهور – بنها – طنطا – زفتى – كوم حمادة – منوف – المنصورة – كفر الشيخ – المحلة الكبرى – الزقازيق – منيا القمح – الإسماعيلية – أسيوط – المنيا – بني مزار – ملوي – بني سويف – الواسطى – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ) باجمالى عدد 45 شباك لخدمة الجمهور .

وتتنوع أنواع الاشتراكات التي توفرها الهيئة وفقًا للفئات المستفيدة واحتياجات جمهور الركاب حيث تشمل اشتراكات الجمهور والطلاب بالإضافة إلى الاشتراك الكيلومتري وفقًا للقواعد المنظمة للاشتراكات ، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 50% للجمهور ، بينما تصل نسبة التخفيض للطلاب إلى 86.25 % ، بما يوفر وسيلة انتقال اقتصادية ومناسبة للشرائح المختلفة من الجمهور ويساهم في تخفيف أعباء الانتقال اليومي على الأسر المصرية .



وتشمل إجراءات استخراج الاشتراكات ( الحصول على طلب الاشتراك من مكاتب الاشتراكات بالمحطات واستيفاء البيانات المطلوبة بها فقط بالنسبة لاشتراكات الجمهور ، وبالنسبة لاشتراك الطلبة يشترط اعتمادها بخاتم شعار الجمهورية من المدرسة / الجامعة التابع لها الطالب - تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الاشتراك أو ولي الأمر - تقديم عدد 2 صورة شخصية حديثة ) ، وتؤكد الهيئة علي أن الاشتراك شخصي ومخصص لحامله فقط ولا يجوز استخدامه بمعرفة شخص آخر، وفي حالة ضبط الاشتراك مستخدمًا بمعرفة غير صاحبه، يتم الغاء الاشتراك واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة .

وتدعو الهيئة جمهور الركاب والطلاب الراغبين فى استخراج الاشتراكات إلى التوجه إلى شبابيك الاشتراكات المخصصة بالمحطات المشار إليها والاستفادة من المزايا والتخفيضات التي توفرها المنظومة الجديدة.