عمرو موسى: أنا مع تخلي إيران عن السلاح النووي ولكن معاها إسرائيل كمان

أكد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدولة العربية، أن سياسية إيران السابقة في المنطقة يجب أن تتغير، مضيفا أن هذا الأمر يتم من خلال الحديث معها، ورفض سياستها.

وأضاف عمرو موسى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، أنه يجب الحديث مع ايران بشكل جدي وصريح، متابعا أننا مستعدون للسلام والتطبيع مع إسرائيل لكن في إطار التطوير ووجود فلسطين.

وواصل حديثه: “أنا مع تخلي إيران عن السلاح النووي، ولكن تتخلي إسرائيل أيضا عن النووي.. وتأخير هذا الكلام؛ شيء ضار بنا”.

واستطرد: "نحن نعيش مستقبلا متغيرا للشرق الأوسط.. وأين الموقف العربي؟.. وأين خطة العرب للشرق الأوسط الجديد؟".