أشرف إمام: «معتمد جمال كان لازم يكمل.. وجوميز من أفضل المدربين اللي جُم مصر»

قال أشرف إمام المحلل الرياضي، خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن استمرار معتمد جمال مع الزمالك كان الخيار الأنسب في ظل عدم وجود بدائل قوية متاحة، موضحًا أن جون إدوارد لم يكن يرغب في استمراره؛ بسبب عدم اختياره له من الأساس، خاصة مع تعويله على التتويج بالكونفدرالية لتحقيق عوائد مالية كبيرة للنادي.

معتمد جمال

وأضاف أن خسارة نهائي الكونفدرالية أثرت على موقف جون إدوارد من معتمد جمال، خصوصًا أن الزمالك كان يعول على حصد نحو 4 ملايين دولار من البطولة، وهو ما كان سيساعد النادي في تدعيم صفوفه وسداد التزاماته المالية.

وأشاد أشرف إمام بالبرتغالي جوزيه جوميز، مؤكدًا أنه من أفضل المدربين الذين جاءوا إلى مصر، وأنه كان يرى أن رحيله عن الزمالك من الأخطاء الكبيرة.

وأشار إلى أن الفريق قدم تحت قيادته كرة قوية وسيطر على منافسيه، خاصة الأهلي وبيراميدز، رغم ظروف إيقاف القيد وعدم معرفته الكاملة باللاعبين في بداية مهمته.

كما رشح مؤمن سليمان كخيار لتدريب الزمالك، ثم طارق مصطفى، قبل معتمد جمال، في حال توفر أي منهما كخيار متاح.