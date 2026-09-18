بمشاركة مصطفى محمد.. كونيا سبور وقاسم باشا يتعادلان سلبيا بالدوري التركي

انتهت مباراة كونيا سبور وقاسم باشا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي، بعدما فشل كلا الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهما على مدار أحداث المباراة.

كونيا سبور وقاسم باشا يتعادلان سلبيًا

وشهدت المواجهة ندية واضحة بين كونيا سبور وقاسم باشا، حيث حاول كل فريق فرض أسلوبه وتحقيق الأفضلية من أجل الوصول إلى مرمى المنافس، إلا أن المحاولات الهجومية لم تسفر عن تسجيل أي أهداف، لينتهي اللقاء بنتيجة 0-0.

وبهذه النتيجة، حصل كل فريق على نقطة من المباراة، في ظل استمرار الصراع بين أندية الدوري التركي على تحقيق نتائج إيجابية خلال الجولات الأولى من الموسم.

مصطفى محمد يشارك في الشوط الثاني

وجلس المهاجم المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء كونيا سبور مع بداية المباراة، قبل أن يقرر الجهاز الفني الدفع به خلال أحداث الشوط الثاني، حيث شارك كبديل في الدقيقة 74.

ودخل مصطفى محمد إلى أرض الملعب في محاولة لمنح قونيا سبور دفعة هجومية خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، إلا أن اللقاء انتهى دون أن يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك.

وكانت مشاركة المهاجم المصري بمثابة فرصة له للمساهمة في حسم المواجهة، لكنه لم يتمكن من تغيير نتيجة اللقاء، ليكتفي كونيا سبور بالتعادل ويحصد نقطة جديدة في مشواره بالدوري التركي.

تعادل يحسم المواجهة

ورغم محاولات الفريقين خلال المباراة، غابت الأهداف عن المواجهة حتى صفارة النهاية، ليظل التعادل السلبي هو عنوان اللقاء.

وتأتي مشاركة مصطفى محمد مع كونيا سبور ضمن تحركات الجهاز الفني للاستفادة من عناصره الهجومية، بعدما بدأ اللاعب المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يحصل على فرصة المشاركة في الدقيقة 74.