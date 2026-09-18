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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير الليبي يشارك في اجتماع الصالون الثقافي العربي لبحث برنامج أنشطته

ليبيا تشارك في اجتماع الصالون الثقافي العربي
ليبيا تشارك في اجتماع الصالون الثقافي العربي
الديب أبوعلي

شارك السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، مندوب دولة ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، في اجتماع أعضاء الصالون الثقافي العربي، الذي خُصص لبحث آليات عمل الصالون وبرنامج أنشطته خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وناقش الاجتماع سبل تطوير أداء الصالون وتعزيز دوره كمساحة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار بشأن القضايا السياسية والدبلوماسية ذات الصلة، إلى جانب استعراض عدد من المبادرات والفعاليات المقترحة خلال الفترة المقبلة.

اجتماع الصالون الثقافي العربي 

كما تناول المشاركون أولويات المرحلة المقبلة وآليات تنظيم اللقاءات والندوات والحوارات، بما يدعم استمرارية الصالون وفاعلية برامجه، ويعزز دوره كمنصة للحوار وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين النخب والشخصيات السياسية والفكرية.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة العمل بروح جماعية، والارتقاء بمستوى البرامج والفعاليات بما يتناسب مع أهمية القضايا المطروحة، ويفتح مساحة أوسع للحوار المسؤول والتواصل البناء.

ويأتي الاجتماع في إطار الاستعداد للمرحلة الأخيرة من العام، ووضع تصور لبرنامج عمل الصالون خلال الفترة المقبلة، بما يتيح مساحة للنقاش والتفاعل حول مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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