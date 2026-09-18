رئيس وزراء اسكتلندا السابق: حكومات الشرق والغرب لم تفعل ما يكفي لإنهاء معاناة غزة

قال حمزة يوسف، رئيس وزراء اسكتلندا السابق، إن أزمة غزة لا يمكن تحميل مسؤوليتها للغرب وحده، مشيراً إلى أن الحكومات العربية، وفقاً لتقييمه، لم تقم أيضاً بالدور الكافي لمساعدة الفلسطينيين، في ظل استمرار معاناة سكان القطاع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد عاشور على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومات في الشرق والغرب لم تتخذ، بحسب وصفه، الإجراءات الكافية للتعامل مع ما يجري في غزة، مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة من الفلسطينيين قُتلوا منذ وقف إطلاق النار الذي أشار إليه، بينهم أكثر من 300 طفل.

وأكد رئيس وزراء اسكتلندا السابق أن استمرار سقوط الضحايا في غزة يتطلب تحركاً أكبر من الحكومات، معتبراً أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لا تتناسب، من وجهة نظره، مع حجم المعاناة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وأشار حمزة يوسف إلى ما وصفه بتراجع التغطية الإعلامية لما يحدث في غزة، مستثنياً بعض القنوات الإعلامية، ومنها "القاهرة الإخبارية"، معتبراً أن القطاع بات، بحسب تعبيره، "منسياً" في جزء كبير من المشهد الإعلامي الدولي.

وأوضح أن استمرار نقل ما يحدث في غزة وإيصال أصوات الفلسطينيين يمثل، بحسب رؤيته، مسؤولية مهمة، داعياً إلى مواصلة الحديث عن معاناة سكان القطاع وما وصفه بالإبادة الجماعية.