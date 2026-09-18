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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يستعرض نتائج تطوير محطة تحلية مياه حلايب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

استعرض الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، نتائج أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة تحلية مياه حلايب، التي شهدت زيادة طاقتها الإنتاجية من 1.5 ألف إلى 4.5 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 520 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية بالمحطة، بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة حلايب، واللواء أحمد السخيلي، رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، والمهندس محمد أحمد الشوبري، مدير فرع شركة المقاولون العرب بالبحر الأحمر، والمهندس هاشم مدني نائب مدير الفرع، والمهندس محمد محمود مدير المشروع، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ.

وشملت أعمال التطوير إضافة وحدتين جديدتين للتحلية، بما أسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحطة، ودعم منظومة توفير مياه الشرب، وتحسين كميات المياه المنتجة لتلبية احتياجات أهالي حلايب والمناطق التابعة لها.

وتقام المحطة على مساحة إجمالية تبلغ نحو 54 ألف متر مربع، وتضم منظومة متكاملة لأعمال التحلية والمرافق والخدمات المساندة، تشمل المأخذ البحري، والمكونات الكهروميكانيكية، والخزانات، وخطوط السحب والطرد، إلى جانب التجهيزات اللازمة لضمان انتظام التشغيل واستدامته.

واستمع البرقي إلى شرح من مسؤولي التنفيذ حول مكونات المحطة وآليات التشغيل وأعمال إضافة وحدات التحلية ورفع القدرة الإنتاجية، كما تابع الموقف التشغيلي للمشروع، ومدى جاهزية مختلف مكوناته لإنتاج وضخ المياه بالكفاءة المطلوبة.

وأكد الدكتور وليد البرقي أهمية الحفاظ على كفاءة المحطة واستدامة تشغيلها، بما يضمن انتظام إنتاج وضخ مياه الشرب وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة منظومة التشغيل بشكل مستمر.

ووجّه محافظ البحر الأحمر باستمرار التنسيق بين المحافظة وجهاز التعمير وشركة المقاولون العرب والجهات المعنية، مع تكثيف المتابعة الفنية والتشغيلية للمحطة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من أعمال التطوير واستمرار تقديم خدمة مياه الشرب لأهالي مدينة حلايب بصورة منتظمة.

الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر حلايب وشلاتين

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