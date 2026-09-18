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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اغتيال المستشار أحمد الخازندار عام 1948

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
إسراء صبري

تحدث المفكر والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ثروت الخرباوي عن واقعة اغتيال المستشار أحمد الخازندار، معتبرًا أنها واحدة من الوقائع المرتبطة بتاريخ العنف السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، إن المستشار أحمد الخازندار تعرض للاغتيال في مارس عام 1948 أمام منزله في حلوان.

وأوضح أن إحدى الروايات التي جرى تداولها لتبرير حادث الاغتيال، زعمت أن الخازندار أصدر حكمًا قضائيًا ضد مجموعة من شباب الإخوان، على خلفية مشاركتهم في مقاومة الاحتلال الإنجليزي.

وأشار الخرباوي إلى أن واقعة اغتيال الخازندار تمثل إحدى المحطات التي استند إليها في حديثه عن تاريخ العنف السياسي المرتبط بجماعة الإخوان خلال تلك الفترة.

ثروت الخرباوي الإخوان جماعة الإخوان المستشار أحمد الخازندار

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