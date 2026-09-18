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مذكرات القيادات..ثروت الخرباوي: الإخوان الإرهابية حاولت اغتيال جمال عبدالناصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مذكرات القيادات..ثروت الخرباوي: الإخوان الإرهابية حاولت اغتيال جمال عبدالناصر

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
إسراء صبري

أكد المفكر والباحث في شئون الجماعات الإسلامية ثروت الخرباوي أن جماعة الإخوان المسلمين حاولت اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى أن الجماعة ظلت لسنوات تنفي مسئوليتها عن محاولة الاغتيال.

وقال الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الإخوان كانت تروج لرواية مفادها أن محاولة الاغتيال لم تكن حقيقية، وإنما تمثيلية دبرها عبدالناصر بهدف تبرير اعتقال قيادات الجماعة والزج بهم في السجون.

وأوضح أن أوراقًا ومذكرات لعدد من قيادات الإخوان، من بينهم عبدالعزيز كامل وأحمد حسن الباقوري، تضمنت إقرارات بمحاولة اغتيال جمال عبدالناصر.

وأضاف الخرباوي أن الروايات الواردة في تلك المذكرات تحدثت كذلك عن علم المرشد العام للإخوان في ذلك الوقت، حسن الهضيبي، بالمخطط، وذلك في إطار حديثه عن الملابسات التاريخية المرتبطة بالواقعة.

الجماعات الإسلامية الإخوان جماعة الإخوان جمال عبدالناصر

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