انطلاق حفل دير جيست 2026 بحضور نجوم الفن

انطلقت منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست 2026 في دورته الـ23، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم أبرزهم: درة ، عمرو مصطفى، وسوسن بدر، وسماح أنور، وسلاف فواخرجي، وأحمد مجدي، والملحن نادر نور، وإيمان العاصي، وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

حفل توزيع جوائز دير جيست 2026

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأعمالهم الفنية، إلى جانب توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في مجالات السينما والدراما والغناء، إضافة إلى توزيع جوائز في مجال الرياضة والإعلام.

كما سيحصد عدد كبير من نجوم الفن جوائز «دير جيست» لعام 2026 أبرزهم ريهام عبد الغفور، سماح أنور ، رياض الخولي ، كمال أبو رية ، سلاف فواخرجي ، إسعاد يونس ، هبة مجدى ، خالد سرحان، عمرو مصطفى وغيرهم من النجوم.

وتأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز «دير جيست» النهائية لهذا العام في مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تُمنح الجوائز في كل تصنيف، من بينها: أفضل ممثل وممثلة، أفضل مذيع ومذيعة، أفضل قناة، أفضل راديو، وأفضل مطرب ومطربة.