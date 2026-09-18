أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في مسابقة القراءة الحرة ٢٠٢٦م، التي شهدت تنافسًا علميًّا وثقافيًّا بين المشاركين وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للسادة الأئمة والواعظات، وتشجيعهم على القراءة والاطلاع المستمر، وتنمية مهاراتهم العلمية والمعرفية.

وزارة الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة القراءة الحرة 2026

وتأتي المسابقة ضمن جهود الوزارة لتشجيع القراءة والتحصيل العلمي، وتوسيع مدارك السادة الأئمة والواعظات، وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، بما يعينهم على أداء رسالتهم الدعوية والعلمية، ويسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وتحرص وزارة الأوقاف، من خلال هذه المسابقة، على دعم المعرفة والثقافة، وإتاحة المجال أمام السادة الأئمة والواعظات للتنافس العلمي والثقافي، والاستفادة من القراءة والاطلاع في تطوير قدراتهم وتعزيز معارفهم، بما يخدم العلم والدعوة والمجتمع.

وتقدمت وزارة الأوقاف بخالص التهنئة إلى جميع الفائزين، وترجو لهم دوام التوفيق والتميز، ومواصلة مسيرتهم العلمية والثقافية، والإسهام بما اكتسبوه من معارف في خدمة العلم والدعوة والمجتمع.

ويمكن الاطلاع على أسماء الفائزين في مسابقة القراءة الحرة من هذا الرابط: اضغط هنا