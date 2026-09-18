ميتسوكا تعيد إحياء كورفيت الأصلية بروح مازدا مياتا

كشفت شركة ميتسوكا اليابانية المتخصصة في تعديل هياكل السيارات عن إطلاق طرازها الرياضي الجديد «LA1»، وهو رودستر ثنائي المقاعد يجمع بين المظهر الكلاسيكي الأيقوني للجيل الأول من كورفيت C1 والهيكل الحديث لسيارة مازدا MX-5 ND.

وتأتي هذه الخطوة لإعادة إحياء التصميم الأمريكي لشاشات السيارات الرياضية في فترة الخمسينيات، حيث حددت الشركة يوم 26 نوفمبر 2026 موعدًا للكشف الرسمي الكامل عن السيارة، على أن تفتح باب إتاحة حجز الطلبات في 27 نوفمبر 2026.

تصميم كلاسيكي يستحضر لمسات الخمسينيات

تتضمن ميتسوكا LA1 تعديلات هيكلية شاملة على جسم السيارة المانحة لتجسيد التفاصيل البصرية لطراز كورفيت C1 المعرف بعد عام 1958.

وتستعرض الواجهة الأمامية ترتيبًا للمصابيح الدائرية الرباعية مع صادم من الكروم مثبت أمام شبكة التهوية العريضة، إلى جانب غطاء محرك مزود بفتحات تهوية وموزع أداء سفلي.

وتتواصل الخطوط على التناظر الجانبي عبر تجاويف مقعرة وحواف كرومية ممتدة نحو أرفرف خلفية مصممة خصيصًا لتزيد من بروز الجزء الخلفي للمركبة، مع الاحتفاظ بإطار الزجاج الأمامي والسقف القماشي القابل للطي القادمين من طراز مازدا الأساسي.

منظومة دفع خلفي وأداء رياضي خفيف الوزن

تعتمد السيارة على البنية التحتية لطراز مازدا MX-5 ND بنظام الدفع الخلفي للعجلات، حيث يتوقع توفير خيارات المحركات المعتمدة للسيارة ذات الأربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر بقوة 130 حصانًا، أو بسعة 2.0 لتر بقوة 181 حصانًا.

وتتصل المنظومة إما بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات.

ويستكمل هذا الطراز سلسلة المشاريع المستهواة من التصاميم الأمريكية الكلاسيكية لدى الشركة اليابانية، امتدادًا لمشروع «روك ستار» الذي قدمته ميتسوكا في عام 2018 بناءً على تصميم الجيل الثاني كورفيت C2.