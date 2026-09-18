روسيا تستدعي المبعوث البريطاني.. وتحذر من استهداف منشآت بريطانية في أوكرانيا

استدعت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو داناي دولاكيا، لتقديم احتجاج رسمي على ما وصفته بـ"الزيادة الإضافية" في إمدادات الأسلحة البريطانية إلى أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان :" قمنا باستدعاء المبعوث البريطاني على خلفية تزويد بلاده لأوكرانيا بالأسلحة والمسيرات".

تحذير مباشر من استهداف منشأت بريطانية

واشارت إلى أن لندن، عبر إرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف، "تضع نفسها في موقف الشريك في الفظائع الدموية التي يرتكبها نظام كييف، والتي لا يمكن وصفها إلا بأنها إرهاب وجرائم حرب".

وأضاف البيان أن نهج بريطانيا تجاه أوكرانيا يهدف إلى إطالة أمد الصراع وتصعيده ويبعد آفاق التسوية السياسية.

وقالت الخارجية الروسية، إن موسكو تحتفظ بحق اتخاذ تدابير انتقامية ضد بريطانيا في إطار الدفاع عن النفس، محذرة من أي منشآت بريطانية في أوكرانيا تستخدم لضرب أراضينا تعتبر “أهدافا مشروعة لروسيا”.

توترات بسبب حرب أوكرانيا

في المقابل، تؤكد بريطانيا أنها تقف "جنباً إلى جنب" مع أوكرانيا وملتزمة بتزويدها بالمعدات العسكرية التي تحتاجها.

وتشهد العلاقات بين البلدين توتراً شديداً، إذ لا يوجد حالياً سفير روسي في لندن بعد مغادرة المبعوث السابق أندريه كيلين في يوليو، وهو ما أثار تكهنات في وسائل إعلام بريطانية نفتها موسكو، بأنها تخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا بسبب دور لندن كأحد أكبر داعمي كييف.