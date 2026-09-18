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باكستان.. مقـ.تل 17 شخصا وإصابة 40 في تفجير مسجد أثناء صلاة الجمعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان.. مقـ.تل 17 شخصا وإصابة 40 في تفجير مسجد أثناء صلاة الجمعة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

شهدت منطقة كوهات شمال غربي باكستان تفجيرات عنيفة أثناء صلاة الجمعة في مسجد بالقرب من مخفر الشرطة.

وحسب ما أفاد مسؤولون باكستانيين؛ فقد وقع الانفجار في مسجد يقع بالقرب من مخفر الشرطة القديم في منطقة كوهات، على بُعد نحو 60 كيلومترًا جنوب غربي بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا.


وقال رئيس شرطة الإقليم ذو الفقار حامد إن ما لا يقل عن 17 شخصًا، بينهم خمسة من أفراد الشرطة و11 مدنيًا، قُتلوا في التفجير الانتحاري الذي وقع في مخفر شرطة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا أثناء صلاة الجمعة.

كما تسبب الإنفجار في إصابة أكثر من 40 أخرين .


كما لم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليته عن الهجوم.

باكستان تفجير مسجد بباكستان صلاة الجمعة في باكستان إقليم خيبر بختونخوا

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