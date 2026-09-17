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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 3 مسلحين خلال عملية أمنية في جنوب غربي باكستان

مقتل 3 مسلحين خلال عملية أمنية في جنوب غربي باكستان
مقتل 3 مسلحين خلال عملية أمنية في جنوب غربي باكستان
أ ش أ

 أعلنت مصادر أمنية في باكستان، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة مسلحين؛ خلال عملية نفذتها قوات الأمن في مقاطعة "أوران" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وأفادت المصادر - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - بأن هذه العملية تأتي في إطار عملية "رد الفتنة - 3" التي تهدف إلى القضاء على الإرهاب، وذلك عقب تلقيها معلومات استخبارية تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة.

وأضافت المصادر الأمنية أن قوات الأمن صادرت كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين القتلى.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

مصادر أمنية في باكستان قوات الأمن في مقاطعة أوران بإقليم بلوشستان القضاء على الإرهاب الأسلحة والذخيرة

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