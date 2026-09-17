أيمن يونس : أرضية ملعب مباراة الزمالك وغزل المحلة سيئة وأثرت على اللاعبين

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، أن أرضية ملعب مباراة الزمالك وغزل المحلة كانت سيئة وأثرت على مستوى لاعبي الفريق الأبيض خلال اللقاء، الذي انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وقال يونس، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، إن عمر جابر ومحمود بنتايج ومحمد شحاتة كانوا من أبرز نجوم الزمالك خلال المباراة، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه الثلاثي على مدار اللقاء.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن التغييرات التي أجراها معتمد جمال صنعت الفارق، مشيرًا إلى أن الزمالك كان موفقًا في التعامل مع مجريات المباراة حتى نجح في حصد النقاط الثلاث.

وأوضح يونس أن ذكاء لاعبي الزمالك في التعامل مع تفاصيل اللقاء كان أحد أسباب تحقيق الفوز، خاصة أن هدف الانتصار جاء في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء سجلها أحمد شريف.

ترتيب الزمالك في الدوري بعد الفوز على المحلة

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة، ليحصد الفريق الأبيض ثلاث نقاط جديدة في مشواره ببطولة الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتًا، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وبيراميدز رابعًا برصيد 12 نقطة.