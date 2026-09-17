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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفاة أكثر من 1000 طفـــل جراء تفشي الحصبة في بنجلاديش

صورة توضيحية
صورة توضيحية
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت السلطات في بنجلاديش وفاة أكثر من ألف طفل جراء تفشي مرض الحصبة، في وقت تتزايد فيه الإصابات مجددًا رغم إطلاق حملة تطعيم طارئة على مستوى البلاد.

وتمكنت السلطات حتى الآن من تطعيم أكثر من 19.8 مليون طفل، إلا أن نحو ألف حالة مشتبه بها جديدة لا تزال تُسجل يوميًا.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إن الحكومة البنغلاديشية ستدخل، اعتبارًا من 26 سبتمبر، مرحلة مكثفة من حملة التطعيم للوصول إلى الأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد.

وبحسب أحدث بيانات حكومية، سُجلت أكثر من 194 ألف إصابة بالحصبة منذ مارس الماضي، فيما توفي 8 أشخاص آخرين بحالات يُشتبه في ارتباطها بالمرض يوم الثلاثاء وحده.

وكانت بنجلاديش قد أحرزت حتى مارس الماضي تقدمًا كبيرًا نحو القضاء على الحصبة، وفق منظمة الصحة العالمية، إلا أن بيانات المنظمة تظهر الآن تسجيل البلاد عددًا من حالات الحصبة يفوق أي دولة أخرى حول العالم منذ بداية العام.

وتزامن تفشي المرض مع عدة عوامل، من بينها الكثافة السكانية المرتفعة وتأخر برامج التطعيم الروتينية خلال جائحة كوفيد-19، بينما قالت «يونيسف» إن تأخر طلب اللقاحات العام الماضي أدى إلى نقص في الإمدادات، وهو ما نفاه مسؤول صحي سابق في الحكومة.

ويرى خبراء في الصحة العامة أن استمرار الوفيات يشير إلى أن الحملة الطارئة الأولى لم تصل إلى عدد كافٍ من الأطفال، داعين إلى توسيع نطاق التطعيم والوصول إلى الأسر في المناطق المختلفة.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الحملة حققت نجاحًا، لكنها أقرت بأن بعض الأطفال المستهدفين لم تصل إليهم عمليات التطعيم. وأوضحت أن انتشار التفشي على مستوى البلاد قبل بدء حملة التطعيم أدى إلى تكوين سلاسل واسعة من انتقال العدوى، تحتاج إلى وقت لوقفها بالكامل.

وبحسب المنظمة، فإن نحو 83% من حالات الحصبة المؤكدة سُجلت بين أطفال غير مطعمين، بينما بلغت نسبة الرضع دون ستة أشهر نحو 10%، وهم أكثر عرضة للخطر خلال تفشي المرض.

كما أدى تفشي الحصبة إلى ضغط كبير على المستشفيات، حيث تجاوزت بعض المنشآت طاقتها الاستيعابية بأكثر من الضعف، وسط تحذيرات من أن سوء تغذية الأطفال يزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفات خطيرة والوفاة جراء المرض.

بنغلاديش مرض الحصبة وفاة يونيسف الصحة العامة

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