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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع عدد سفن شحن ​البضائع العابرة لمضيق هرمز إلى ثلاث فقط

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمود نوفل

كشفت بيانات أولية لتتبع السفن اليوم الخميس أن عدد سفن شحن ​البضائع العابرة لمضيق هرمز تراجع إلى ثلاث فقط ‌أمس الأربعاء، بانخفاض عن 12 سفينة في اليوم السابق، وهو ما يقل بكثير عن متوسط 10 أيام البالغ نحو ​17 سفينة.

وتستبعد هذه الأرقام أي سفن قد ​تكون عبرت الممر المائي مع إيقاف أجهزة ⁠الإرسال والاستقبال بها لتجنب رصدها.
ووفقا لبيانات شحن من ​شركة كبلر في الساعة 0445 بتوقيت جرينتش، فإن من ​بين السفن الثلاث، دخلت سفينة فارغة لشحن البضائع الجافة السائبة من طراز سوبراماكس المضيق عبر المسار الإيراني، بينما دخلت ناقلة ​منتجات بترولية فارغة عبر مسار غير معلن.
 وأظهرت البيانات ​أن ناقلة من طراز باناماكس خرجت من الممر المائي عبر ‌مسار ⁠غير معلن.
وانخفضت حركة السفن هذا الأسبوع مع احتدام الحرب في الخليج. وقصفت الطائرات الحربية السعودية اليمن، بينما أطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ على مدن ​سعودية.


وفي البحر الأحمر، انخفض عدد ⁠السفن ​العابرة لمضيق باب المندب إلى ​21 سفينة أمس الأربعاء، مقارنة مع 24 سفينة في اليوم السابق.

مضيق هرمز السعودية اليمن مضيق باب المندب

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