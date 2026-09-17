تراجع عدد سفن شحن ​البضائع العابرة لمضيق هرمز إلى ثلاث فقط

كشفت بيانات أولية لتتبع السفن اليوم الخميس أن عدد سفن شحن ​البضائع العابرة لمضيق هرمز تراجع إلى ثلاث فقط ‌أمس الأربعاء، بانخفاض عن 12 سفينة في اليوم السابق، وهو ما يقل بكثير عن متوسط 10 أيام البالغ نحو ​17 سفينة.

وتستبعد هذه الأرقام أي سفن قد ​تكون عبرت الممر المائي مع إيقاف أجهزة ⁠الإرسال والاستقبال بها لتجنب رصدها.

ووفقا لبيانات شحن من ​شركة كبلر في الساعة 0445 بتوقيت جرينتش، فإن من ​بين السفن الثلاث، دخلت سفينة فارغة لشحن البضائع الجافة السائبة من طراز سوبراماكس المضيق عبر المسار الإيراني، بينما دخلت ناقلة ​منتجات بترولية فارغة عبر مسار غير معلن.

وأظهرت البيانات ​أن ناقلة من طراز باناماكس خرجت من الممر المائي عبر ‌مسار ⁠غير معلن.

وانخفضت حركة السفن هذا الأسبوع مع احتدام الحرب في الخليج. وقصفت الطائرات الحربية السعودية اليمن، بينما أطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ على مدن ​سعودية.



وفي البحر الأحمر، انخفض عدد ⁠السفن ​العابرة لمضيق باب المندب إلى ​21 سفينة أمس الأربعاء، مقارنة مع 24 سفينة في اليوم السابق.