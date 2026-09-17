قرار عاجل من النيابة.. مصرع طفلين وإصابة شقيقهما ووالدتهم في حريق شقة سكنية بطنطا

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة في التحقيق في واقعة وفاة طفلين وإصابة شقيقهما ووالدتهما في حريق شقة سكنية بمنطقة الكورنيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكانت مدينة شهدت في الساعات الأولي من صباح اليوم مصرع طفلين وإصابة شقيقهما والأم بالاختناق في حريق هائل بشقة سكنية إثر ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد نيران حريق الشقة السكنية بعدما تم الدفع ب4 سيارات مطافىء قبل امتدادها للمنازل المجاورة .

مأساة إنسانية

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بشقة سكنية بمنزل مكون من 4 طوابق بنطاق دائرة القسم .

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

الدفع بقوات الحماية المدنية



كما تم الدفع ب 4 سيارة إسعاف لنقل أم ضحية وإصابة 3 أطفال بحالات الاختناق جراء تصاعد الأدخنة وتم نقلهم إلي طوارىء مستشفي طنطا العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.