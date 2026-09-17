طريقة عمل التونة القطع في المنزل

قدم الشيف تامر فتحى،عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.

طريقة عمل التونة القطع:

المكونات:

2 كيلو سمك تونة أو البديل الماكريل

ملعقة صغيرة ملح ليمون

ملعقة صغيرة كمون حصي

ورقتين لورا

2 ليمونة مقطعة شرائح

كوب زيت

كوب خل

كوب ماء سلق السمك

نصف كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة ملح

طريقة تحضير التونة القطع:

يغسل السمك جيدا

ثم ينقع 5 دقائق بداخل وعاء مناسب فيه ماء وملح الليمون ثم يشطف جيدا

حضري إناء وضعيه على النار وضعي فيه ماء مع ورق اللورا وكمون وشرائح الليمون

انتظري حتى الغليان ثم ضعي السمك ويترك لينضج من 40 ل 50 دقيقة

يرفع السمك من الماء

أزيلي الجلد جيدا والشوك

قطعي لحم السمك وضعيه في برطمان نظيف ومعقم

يخلط الزيت مع الخل والملح وعصير الليمون

ثم ضعيه فوق السمك ويترك بالثلاجة