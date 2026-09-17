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حالة الطقس اليوم الخميس 17-9-2026.. انخفاض الحرارة وأمطار ورياح بهذه المناطق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حالة الطقس اليوم الخميس 17-9-2026.. انخفاض الحرارة وأمطار ورياح بهذه المناطق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على عدد من المناطق، مع بداية تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة على بعض المناطق، خاصة مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الشمالية الغربية.

انخفاض درجات الحرارة

وتشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري انخفاضًا في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشرقية وجنوب البلاد.

فرص سقوط أمطار

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تغزر الأمطار أحيانًا على بعض المناطق.

نشاط الرياح

كما تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، إلى جانب المناطق المكشوفة من السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

تحسن تدريجي في الأجواء

وأوضحت الأرصاد أن الأجواء تشهد تحسنًا تدريجيًا وانكسارًا في حدة الطقس شديد الحرارة مع استمرار دخول الكتل الهوائية الشمالية الغربية، وسط توقعات بمزيد من التحسن في بعض المناطق.

الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس المتوقعة انخفاض درجات الحرارة

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