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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فولكس فاجن تخصص 18.6 مليار يورو لإعادة رسم خريطة مصانعها

فولكس فاجن الألمانية
فولكس فاجن الألمانية
كريم عاطف

تستعد مجموعة فولكس فاجن الألمانية لتنفيذ خطة ضخمة لإعادة هيكلة عملياتها الصناعية، في محاولة لخفض التكاليف وتقليص الطاقة الإنتاجية وتبسيط عمليات التصنيع، وسط تحديات متزايدة تواجه أكبر مجموعة سيارات في أوروبا.

وتبلغ قيمة الخطة نحو 18.6 مليار يورو، ومن المقرر توجيهها خلال السنوات المقبلة إلى إعادة تنظيم المصانع والعمالة وعمليات الإنتاج، وتشير التقديرات إلى أن الخطة قد تتضمن الاستغناء عن نحو 60 ألف وظيفة في مصانع فولكس فاجن حول العالم.

وتقدر تكلفة التسويات المرتبطة بخفض العمالة بنحو 10 مليارات يورو، بينما تستهدف المجموعة استخدام باقي الاستثمارات في إعادة تنظيم عمليات الإنتاج وتقليص عدد الطرازات ومستويات التعقيد داخل المصانع.

وتأتي إعادة الهيكلة في وقت تواجه فيه فولكس فاجن مجموعة من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف الطلب في بعض الأسواق، وفائض الطاقة التصنيعية، إلى جانب المنافسة المتزايدة من شركات السيارات الصينية.

ويمثل السوق الصيني تحدي خاص للمجموعة، بعدما توسعت الشركات المحلية في إنتاج السيارات الكهربائية وحققت حضور قوي من خلال طرح طرازات تجمع بين التكنولوجيا والأسعار التنافسية.

وفي إطار خطتها، تعتزم فولكس فاجن تقليص عدد الطرازات المنتجة في مصانعها بالصين بنسبة 50%، إلى جانب خفض تعقيد منتجاتها بنحو 75%، في محاولة لتبسيط عمليات التصنيع وخفض التكلفة.

ورغم تقليص حجم العمليات الصناعية، لا تتجه فولكس فاجن إلى خفض إنفاقها على التكنولوجيا، إذ تخطط لاستثمار أكثر من 135 مليار يورو خلال الفترة من 2027 إلى 2031 في التطوير والتقنيات الجديدة.

وتعكس هذه الأرقام محاولة للموازنة بين خفض التكاليف الحالية وتمويل التحول التكنولوجي في صناعة السيارات، خصوصا مع التوسع في السيارات الكهربائية والبرمجيات وأنظمة القيادة الحديثة.

وتسعى المجموعة من خلال إعادة الهيكلة إلى بناء نموذج صناعي أقل تعقيدا، مع التركيز على عدد أقل من الطرازات والاستفادة بصورة أكبر من الموارد والاستثمارات التكنولوجية، في ظل تغير قواعد المنافسة داخل صناعة السيارات العالمية.

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فولكس فاجن تخصص 18.6 مليار يورو لإعادة رسم خريطة مصانعها

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