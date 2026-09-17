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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتا تستعد لإطلاق نظارات ذكية جديدة بدون كاميرا

نظارات ذكية
نظارات ذكية
شيماء عبد المنعم

تعمل شركة ميتا على تطوير زوج جديد من النظارات الذكية من دون كاميرا، وتخطط لبدء شحن الطراز الجديد في أقرب وقت ممكن خلال أكتوبر المقبل، وفقا لما أوردته صحيفة The Information.

وبحسب التقرير، قد تكشف ميتا عن النظارات الجديدة، التي تحمل اسم Luna، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Connect، المقرر عقده يومي 23 و24 سبتمبر. 

ومن المتوقع أن تتوافر Luna بتصميمين مختلفين، أحدهما يحمل اسم Clubmaster والآخر Burbank.

ورغم افتقار النظارات الجديدة إلى الكاميرا، فإنها ستضم ستة ميكروفونات مدمجة ومكبرات صوت موجهة نحو أذني المستخدم، بما يتيح له التحدث إلى روبوت الدردشة المعتمد على الذكاء الاصطناعي من ميتا. 

وستظل Luna نظارات ذكية، لكن من دون المكون الذي أثار انتقادات واسعة للنماذج الحالية من الشركة، والتي أطلق عليها بعض المنتقدين وصفا ساخرا هو نظارات المتحرشين.

وستحتوي Luna على زر جانبي يمكن الضغط عليه لتفعيل Meta AI بسرعة، في حين ستأتي بأذرع أنحف تمنحها مظهرا أقرب إلى النظارات التقليدية، ما قد يجعل من الصعب تمييزها عن النظارات العادية.

نظارات ذكية

وعلى الرغم من الأداء الجيد لمبيعات نظارات ميتا الحالية، تواجه الشركة انتقادات ومخاوف بشأن إمكانية استخدامها للتجسس على النساء أو تصوير الأشخاص وتسجيلهم سرا ومضايقتهم بشكل عام.

وتتضمن نظارات ميتا الحالية بالفعل ميزة للحد من الاستخدامات المتطفلة، تتمثل في مصابيح LED تواصل الوميض أثناء تسجيل الفيديو، إلا أنه كان من الممكن سابقا العبث بالمصباح لتعطيله أثناء استمرار الكاميرا في التسجيل، قبل أن تطرح الشركة تحديثا لمعالجة هذه المشكلة.

وفي أغسطس، أصدرت ميتا أيضا تحديثا لسد ثغرة كانت تتيح للمستخدمين تصوير الآخرين سرا من خلال تغطية ضوء الـLED بعد بدء التسجيل.

ورغم هذه التحديثات، اكتسبت نظارات ميتا سمعة سلبية لدى بعض المستخدمين، وهو ما قد يكون عاملا في تردد بعض المستهلكين في شراءها، ووفقا للتقرير، تأمل الشركة أن تساعد Luna في إقناع العملاء المترددين بالإقدام على شراء نظاراتها الذكية.

نظارات ذكية ميتا نظارة Luna نظارات ميتا

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