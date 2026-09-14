كيف تستخدم ميوز من ميتا؟.. بضغطة واحدة يبدأ وكيلك الذكي في تنفيذ المهام

أعلنت شركة ميتا Meta، عن إطلاق أول وكيل ذكاء اصطناعي موجه للمستهلكين يحمل اسم ميوز Muse، ليقدم للمستخدمين قدرات تتجاوز مجرد الإجابة عن الأسئلة، إذ يستطيع تنفيذ مجموعة واسعة من المهام نيابة عنهم.

ويمكن لـ ميوز Muse تصفح الإنترنت، والتسوق عبر المتاجر الإلكترونية، وملء النماذج، والتخطيط للرحلات، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وجدولة المواعيد والأحداث، إلى جانب تنفيذ مهام أخرى متعددة الخطوات.

كما يستطيع الوكيل الاتصال بخدمات وتطبيقات خارجية مثل جوجل وSpotify، وتقول ميتا إنه قادر على “بناء برمجياته الخاصة”، ما يسمح له بالتعامل مع مهام أكثر تعقيدا تتطلب عدة خطوات متتالية.

لا يحتاج إلى خبرة تقنية



تراهن “ميتا” على جعل Muse أكثر سهولة في الاستخدام مقارنة بوكلاء الذكاء الاصطناعي الآخرين، إذ صمم ليعمل دون الحاجة إلى أي خبرة تقنية.

ويتوافر Muse كتطبيق مستقل على iOS وأندرويد إلى جانب نسخة عبر الويب، ولا يشترط امتلاك حساب على فيسبوك أو إنستجرام، لكن يتطلب حساب “ميتا”.

وبعد تسجيل الدخول، يطلب Muse من المستخدم اختيار اسم للوكيل وتخصيص صورته الرمزية، وهي خيارات شكلية لا تؤثر في وظائفه.

Muse

إعدادات الخصوصية والصلاحيات



تنصح “ميتا” المستخدمين بمراجعة إعدادات Muse قبل البدء في استخدامه، خصوصا خيارات البيانات والصلاحيات.

ويمكن للمستخدم تعطيل خيار السماح لـ “ميتا” باستخدام تفاعلاته مع Muse لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال إعدادات Data Controls.

كما يمكن التحكم في عدد المرات التي يطلب فيها الوكيل إذن المستخدم لتنفيذ إجراءات معينة، وتتيح الإعدادات خيار طلب الإذن دائما، وهو ما قد يكون مناسبا للمستخدمين الذين يريدون قدرا أكبر من التحكم في تصرفات الوكيل.

وتحذر “ميتا” من أن Muse قد يرتكب بعض الأخطاء، ولذلك من الأفضل مراقبة المهام التي ينفذها، خصوصا عندما تتضمن إجراءات مهمة أو حساسة.

ربط التطبيقات وبطاقات الدفع



يمكن ربط Muse بمجموعة من خدمات الطرف الثالث من خلال قسم Connectors، مع إمكانية إضافة خدمات أخرى تدعم واجهات برمجة التطبيقات العامة.

كما يمكن للمستخدم ربط بطاقة ائتمانية حتى يتمكن Muse من إجراء عمليات شراء نيابة عنه. وتتم معالجة هذه العملية عبر Stripe، بحيث لا يحصل الوكيل على رقم البطاقة الكامل.

ومع ذلك، تحذر “ميتا” من احتمال اتخاذ Muse إجراءات غير متوقعة، وتوصي المستخدمين بمراقبته بعناية.

ماذا يمكن لـMuse أن يفعل؟



تختلف قدرات Muse بحسب التطبيقات والخدمات التي يسمح له المستخدم بالوصول إليها. ومن بين الاستخدامات العملية التي جرى اختبارها تنظيم المنشورات المحفوظة على فيسبوك وإنستجرام.

فعلى سبيل المثال، يمكن للوكيل جمع وصفات الطعام المحفوظة، وترتيبها في قوائم سهلة البحث، مع إدراج المكونات وخطوات التحضير وروابط المنشورات الأصلية، ليحول المحتوى المحفوظ إلى ما يشبه كتاب وصفات شخصيا.

ويمكنه أيضا تنظيم المنشورات المتعلقة بالمطاعم التي يرغب المستخدم في زيارتها، وترتيبها حسب المدن.

Muse يساعد أيضا في التخطيط للسفر



تضع “ميتا” التخطيط للرحلات ضمن أبرز استخدامات Muse. ويمكن للمستخدم تزويده بتفضيلاته وموعد السفر، ليبحث عن الرحلات المناسبة ويقترح مسارات متعددة المدن.

كما يستطيع إنشاء أداة لمتابعة أسعار تذاكر الطيران ومراقبة تغيرها بمرور الوقت، ما قد يساعد المستخدم في اختيار الوقت الأنسب للحجز.

ومع زيادة استخدام Muse، يمكن للوكيل التعرف بشكل أفضل على اهتمامات المستخدم، كما يوفر قسم الأفكار مجموعة من الاقتراحات للمهام التي يستطيع تنفيذها.

كيف تستخدم Meta Muse؟

1. حمل Muse على آيفون أو أندرويد أو استخدمه عبر الويب.

2. سجل الدخول بحساب ميتا.

3. اختر اسما وصورة للوكيل.

4. اربط التطبيقات التي تريد أن يستخدمها مثل جوجل وSpotify.

5. حدد الصلاحيات، ويفضل اختيار "طلب الإذن دائما" في البداية.

6. اكتب المهمة التي تريد تنفيذها واترك Muse يتولى الباقي.