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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المكتب الفني بوزارة العدل: منصة المحامين استجابة لمطالب النقابة العامة

وزارة العدل
وزارة العدل
محمود محسن

أكد المستشار وديع حنا، رئيس المكتب الفني بوزارة العدل، أن المنصة الرقمية الخاصة بالمحامين جاءت استجابة لمطالب النقابة العامة، بالتزامن مع بدء تدريب المحامين على المنظومة الجديدة للتقاضي عن بُعد.

وقال حنا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن المنظومة الجديدة تأتي تطبيقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، بهدف التيسير على المتقاضين وتعزيز فعالية القانون الجديد، مشددًا على ضرورة إنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح التقاضي عن بُعد، أسوة بما هو معمول به في العديد من دول العالم.

وتابع رئيس المكتب الفني بوزارة العدل، أنه تم إعداد بنية تحتية رقمية قوية داخل قاعات المحاكم، بما يسمح بتطبيق مواد ونصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتًا إلى بدء تنفيذ برامج تدريبية على المنصة الرقمية الجديدة.

وأشار إلى أن المنظومة تتيح إجراء عدد من إجراءات التقاضي عن بُعد، من بينها الاستماع إلى أقوال الشهود وسؤال المتهمين عبر المنصة الرقمية، بما يسهم في تسهيل إجراءات المحاكمة وتقليل الحاجة إلى انتقال أطراف الدعوى.

وأكد أن تجربة جائحة كورونا عام 2020 أكدت أهمية الاعتماد على التقنيات الرقمية في إجراءات التقاضي، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الاستماع إلى المتهمين دون الحاجة إلى نقلهم من مقار احتجازهم.

معرفة موعد الجلسة

وكشف حنا أن وزير العدل استجاب لمطالب المحامين، ووجّه بإنشاء منصة رقمية خاصة بهم، مؤكدًا أن من حق المحامي الحصول على صورة رقمية من ملف الدعوى، على أن تكون النسخة بصيغة PDF، ويتم إرسال الملف كاملًا عبر المنصة، إضافة أنه يمكن معرفة موعد الجلسة من خلال المنصة وهي خدمة مجانية دون أي مقابل.

المستشار وديع حنا وزارة العدل المتقاضين القانون قانون الإجراءات الجنائية

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