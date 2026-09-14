حريق بمصنع لإعادة تدوير مخلفات النباتات الطبية والعطرية في بني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف من السيطرة على حريق اندلع، اليوم، داخل مصنع لإعادة تدوير مخلفات النباتات الطبية والعطرية بمنطقة جبل أبو صير الملق التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، دون امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل المصنع، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع النيران ومحاصرتها والسيطرة عليها.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الحريق لتأمين المنطقة وتسهيل أعمال الإطفاء، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحريق، وبيان أسبابه، وحصر الخسائر الناتجة عنه.