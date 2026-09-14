إعادة توجيه 101 سفينة تجارية ضمن الحصار الأمريكي على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، الأحد، أن القوات الأمريكية أعادت توجيه مسارات 101 سفينة تجارية حتى 13 سبتمبر، في إطار الإجراءات المتخذة لضمان الالتزام بالحصار الأمريكي المفروض على إيران.

وقالت القيادة المركزية، في منشور عبر منصة «إكس»، إن إعادة توجيه السفن تأتي ضمن عمليات تنفيذ الحصار والرقابة على حركة الملاحة المرتبطة بإيران.

وأضافت «سنتكوم» أن المدمرة الأمريكية المزودة بصواريخ موجهة «USS John Paul Jones» تواصل المشاركة في عمليات تنفيذ الحصار، في إطار الانتشار البحري الأمريكي بالمنطقة.

ويأتي الإعلان الأمريكي في ظل استمرار التوترات بشأن حركة الملاحة والتجارة البحرية المرتبطة بإيران، وسط إجراءات أمريكية تهدف إلى تشديد القيود على حركة السفن وضمان امتثالها للحصار المفروض على طهران.