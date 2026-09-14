الحكم على متهم في بولاق الدكرور بتهمة الانضمام لـ داعش.. اليوم

تصدر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة اليوم الإثنين، بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، الحكم على متهم في القضية رقم 8316 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

ووجهت للمتهم، تهم تمويل الإرهاب، وحيازة سلاح من الأسلحة التقليدية «خنجر».