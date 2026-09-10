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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 8 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية .. السبت

متهمين - أرشيفية
متهمين - أرشيفية
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت المقبل الموافق 12 سبتمبر 2026، محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 5713 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2023، بدائرة مدينة نصر ومحافظة المنيا المتهم الأول تولي قيادة خلية إرهابية تتبع افكار تنظيم القاعدة الإرهابي، أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتي الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين جميعًا بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الثاني والثالث والسادس اتهامات بحيازة أسلحة نارية تستعمل في ارتكاب جرائم إرهابية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 8 متهمين خلية مدينة نصر إرهاب

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